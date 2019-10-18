足球／全島幼苗培育計畫啟動 馬祖迎接初體驗

2019-10-18 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



「108年度國民小學迷你足球賽」首度登上台灣最北的外島連江縣馬祖，這也是自澎湖後的離島第二站，在此之前整個馬祖從未接觸過幼兒足球，迷你足球協會秘書長張武業特地邀請全縣的教師及教練開辦幼兒足球研習會，說明教育部體育署及中華奧會的幼兒足球6年培育計劃。

除此之外，參加研習營的教師也親自下場比賽，體驗充氣式人工草皮氣墊足球場，大家對此新奇設備都感到新奇有趣，就連前來參觀的連江縣政府的副縣長王忠銘都感到驚艷。

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王忠銘表示，小朋友能在有範圍的安全空間盡情奔跑，讓家長感到無比的安全感，設計這賽事的理念相當好。馬祖因為是小型海島，體育項目發展受限，目前島上的發展重點運動為角力、籃球和桌球，希望藉此次提供的運動與設備，能讓馬祖開發出足球人才。

今天的比賽雖是上班上學日，仍有19支隊伍報名，許多學校及家長為了配合小朋友的生涯首次足球賽事，抽空撥冗參賽觀摩。

任教於馬祖仁愛國小的老師陳亞鈴，本身熱愛運動，她認為整個球場的設計帶給她相當大的安全感，可免去室外足球受氣候影響日曬雨淋的不便，剛好適時補上縣內想推足球卻苦無經費的困擾。