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明年東京奧運馬拉松避暑對策 賽事擬移師札幌

2019-10-17 22:49聯合報 編譯羅方妤／即時報導

國際奧委會主席巴哈。（路透）
國際奧委會主席巴哈。（路透）
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日本NHK報導，國際奧委會（IOC）主席巴哈表示，國際奧委會和日本主辦單位已商定一項將東京奧運馬拉松及競走賽事從東京移師至北海道札幌的計畫。明年東京奧運期間可能面臨酷熱氣溫，影響賽事甚至運動員的健康，一直是各方關切的問題。

巴哈於17日在卡達舉行、共206個國家奧委會參與的會議上發表談話。他說，國際奧委會已成立一個特別小組，根據「運動員優先」原則，制定應對夏季酷暑措施。

巴哈表示，國際奧委會和東京奧運組織委員會決定，將馬拉松和競走賽事移至東京以北800公里的札幌。他說，在明年七月底至八月初東京奧運舉辦期間，札幌白天氣溫比東京低攝氏5度。

東京奧運組織委員會會長森喜朗在17日對記者的談話中指出，國際奧委會希望做到這點，國際體育組織也說這是個好計畫。他隨後表示，拒絕國際奧委會提出的計畫不容易。

森喜朗表示，東京奧運組織委員會必須考慮東京都廳和日本田徑聯合會的意見。他也說，將在30日的國際奧委會協調委員會會議上討論此事。並補充，國際奧委會提出在札幌巨蛋體育館開始和結束兩項賽事。

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