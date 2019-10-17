丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

2019-10-17 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴資穎晉級8強。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 我國「世界球后」戴資穎今天朝丹麥公開賽連霸再進一步，她碰世界排名第9的加拿大華裔女將李文珊，克服第二局5分落後劣勢，以21：17、21：17奪勝，站上女單8強。

丹麥公開賽屬BWF超級750系列賽，女單冷門頻傳，首輪頭號種子、日本前球后山口茜就落馬，今天南韓世界排名19的17歲小將安洗瑩也以21：14、21：17拍下世錦賽奪金的印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），不過小戴沒讓爆冷劇本再出現，首局4：4時連拿6分拉開領先，優勢也一路維持，順利以21：17先下一城。

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第二局小戴失誤增加，讓李文珊最多取得9：4領先，不過第一次技術暫停小戴先追到8：11，恢復比賽後又連拿2分，一次網前小球更讓李文珊直接撲地也救球不及；小戴15：15追平後，再靠李文珊回球接連出界取得領先，最終就在李文珊發球失誤下以21：17勝出，收下第9度碰頭的第7勝。

小戴打下勝場前，台將收穫頗豐，率先出賽的混雙組合王齊麟／程琪雅以21：14、21：15拍下法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），去年打下亞軍的「一哥」周天成也以21：17、21：14擊退印尼世界排名26的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），收穫對戰3連勝。

男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵雖錯過第一局的局末點，但打滿3局仍以20：22、21：12、21：19逆轉印尼世界排名25的阿德（Ade Yusuf Santoso）／瓦修（Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira），維持台將今天的百分百勝率。

5組台將壓軸登場的是男雙世界排名第9的「麟洋配」王齊麟／李洋，兩人將和世界排名第4的日本組合嘉村健士／園田啟悟爭8強門票。