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丹麥羽賽／收對戰3連勝 周天成闖8強

2019-10-17 19:19聯合報 記者曾思儒／即時報導

周天成。 歐新社
周天成。 歐新社
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延續上月交手2連勝氣勢，我國羽球「一哥」周天成今天碰印尼世界排名26的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），以21：17、21：14打下交手3連勝，成為籤表下半區率先站上8強的男單選手。

小天上月就和雷斯塔維托交手兩次，包括台北羽球公開賽，當時小天打滿3局才出線；今天第3度碰頭，雷斯塔維托首局也被緊咬比數，不過小天在10：10時連拿4分，拉開領先後以21：17先下一城。

第二局技術暫停前分數也膠著，不過小天12：11時打出7：0攻勢奠定勝基，順利以21：14取得勝利。小天2015年首闖丹麥4強，去年打進決賽才敗給日本「世界球王」桃田賢斗，今天再拿到8強門票，明天可能碰里約奧運金牌、大陸前「世界球王」諶龍。

丹麥公開賽屬BWF超級750系列賽，總獎金77萬5千美金，中華羽將共有5組選手晉級第二輪，今天先登場的混雙王齊麟／程琪雅和小天都收穫勝場，尋求女單連霸的「世界球后」戴資穎稍晚也要在第一球場出賽，對手是世界排名第9的加拿大華裔女將李文珊。

羽球戴資穎
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