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網球／約帥母談星媽人生 坦言兒子不如費納受歡迎

2019-10-17 19:12聯合報 記者劉肇育／即時報導

約克維奇母親迪亞娜(左)。 美聯社
約克維奇母親迪亞娜(左)。 美聯社
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儘管與費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）並列網壇四大天王，但世界球王約克維奇（Novak Djokovic）的母親迪亞娜（Dijana Djokovic）在近日接受訪問時直言，兒子的受歡迎程度確實不如費、納兩人，但對於能有現在這樣的成就，母子倆仍舊相當惜福。

迪亞娜今年在溫網決賽親眼見證兒子約克維奇在與費德勒的五小時大戰中辛苦勝出，高舉個人生涯第16座大滿貫冠軍，談到一路支持約克維奇的網球夢，迪亞娜坦言，這條路雖然走得並不輕鬆，但也讓他們相當自豪。

「我們在山上有一家煎餅和披薩店，他在三歲時第一次拿到球拍，之後我們付出很多努力讓他學習，甚至沒有讓他知道我們已經快沒錢了。」迪亞娜回憶起約克維奇的網球生涯起點時說：「在山上你沒有辦法一整年都營業，你必須要在三個月內賺進一年所需的費用，我並不是要抱怨，甚至認為那一事段美好的時光，因為我們的孩子是在那樣新鮮空氣與食物圍繞下長大。」

雖然擁有家人的全力支持，但約克維奇生涯獲得的支持度，始終不如費德勒與納達爾，迪亞娜坦言自己早就感覺到這件事，「包括在澳洲、紐約和倫敦你都能感受到，在巴黎時則好一點，因為當他開始說法語時，球迷的心就被他偷走了。但我認為在費、納的時代打球，你就必須要面對這一點，而且我認為這反而帶給他另外一種動力，讓他更有力量去擊敗他們。」

對於32歲的約克維奇已經拿下16座大滿貫冠軍，迪亞娜也認為，兒子遲早有一天會向費德勒的20座大滿貫冠軍紀錄挑戰，「我認為他會想要這樣做，因為他想成為世界最好的球員，但我只希望他能夠保持健康，只要他健康，我認為他是有可能辦到的。」

約克維奇費德勒納達爾
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