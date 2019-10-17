親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

運動筆記【EMBA 接力賽】63 歲二次征服東京馬 蔡明忠：「想要放棄時，如果想到完成時的美好，就可堅持到底如何踏上跑步不歸路，你還記得嗎？
健行筆記日本搶岳表銀座 Day.6 燕岳、歸【白朗峰環線TMB】歐洲超美長程步道，徒步健行法義瑞三國
NBA2019 NBA上海賽觀戰紀實今日十大好球 (10月17日)

拳擊／27歲美國拳手 腦部重創不治

2019-10-17 17:53聯合報 記者曾思儒／即時報導

戴伊。 路透
戴伊。 路透
分享

美國拳擊手戴伊（Patrick Day）上周六在芝加哥比賽遭對手擊倒送醫，因腦部重創緊急開刀，但4天後仍離世，得年27歲。

戴伊是遭職業生涯未嘗敗績的強敵康維爾（Charles Conwell）擊倒，當時在擂台上就失去意識；康維爾曾在他的推特（Twitter）上為戴伊祈福，無奈仍迎接遺憾消息。

美國拳擊發起人迪貝拉（Lou DiBella）今天證實戴伊過世消息，他表示戴伊離開的當下，家人、摯友和團隊都在身旁，「他是一個好兒子、好兄弟和很多人的好朋友，他的仁慈、積極和慷慨的精神，讓許多人都留下深刻印象。」

迪貝拉發表的聲明也提到，戴伊家境不錯、飽讀詩書，不需要透過拳擊比賽討生活，但他仍選擇成為職業選手，面對潛在風險，「拳擊是他的所愛，這是他啟發人們的方式，也是讓他覺得有存在感的方式。」

戴伊從2013年展開職業生涯，6年留下17勝、4負、1平手的戰績。

今年7月，俄羅斯拳手達達雪夫（Maxim Dadashev）和阿根廷桑蒂蘭（Hugo Santillan）也因出賽遭擊中喪命。

羅斯
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

首屆世界沙灘運動會落幕 我國空手道一銀作收

2019-10-17 17:16

定向越野／邊運動邊賞國寶 故宮定向尋寶廣發英雄帖

2019-10-17 17:09

丹麥羽賽／混雙復仇 王齊麟、程琪雅率先闖8強

2019-10-17 16:28

世足資格賽／霸王肘加無影腳 孫興慜談北韓比賽：劫後餘生

2019-10-17 16:22

拳擊／腦部重創昏迷4天 27歲美拳擊手傳噩耗

2019-10-17 12:46

丹麥羽賽／五組台將晉級 戴資穎17日晚續拚衛冕

2019-10-17 09:18

丹麥羽賽／3局惜敗 王子維首輪止步

2019-10-17 03:34

丹麥羽賽／種子頻爆冷門 小戴輕鬆闖16強

2019-10-17 00:19

全運會開幕秀 2節目彩排先亮相

2019-10-17 00:10

丹麥羽賽／戴資穎、周天成領軍 5組台將闖關

2019-10-16 23:34

全運會自行車賽／小粗坑古道 設越野下坡賽場

2019-10-16 23:19

世足資格賽／南北韓交手 文字直播全場只有9句話

2019-10-16 21:56

高球／自己故事自己寫 伍茲宣布出回憶錄

2019-10-16 20:25

丹麥羽賽／戴資穎速闖關 踏出連霸第一步

2019-10-16 18:49

莫斯科網賽／連6站打好打滿 梅德維夫身心俱疲退賽

2019-10-16 17:47

影／全運會越野自行車下坡賽 小粗坑古道設賽道

2019-10-16 17:22

中華電競協會與運動品牌簽約 助國手全力爭冠

2019-10-16 15:47

美女高空翻滾、跳躍 全運會精彩表演搶先看

2019-10-16 15:20

冰球／從小跟男子隊訓練 「守護神」徐子庭3隊搶著要

2019-10-16 12:56

冰球／徐子庭加盟美國女子職業隊 台灣第一人

2019-10-16 10:54

世足資格賽／陳毅維錘破澳防線 對手也讚賞

2019-10-16 00:15

世足資格賽／中華隊失7球 門將正向喊：有進步

2019-10-15 23:52

全運會／周六桃園登場 發放1萬個互動LED手環

2019-10-15 23:40

丹麥羽賽／麒麟臂有狀況 王齊麟混雙仍開胡

2019-10-15 23:05

世足資格賽／突破澳洲防線 中華隊仍吞敗

2019-10-15 22:53

世足資格賽／無轉播無觀眾無進球 兩韓對戰神祕落幕

2019-10-15 20:29

足球／澳洲億元男先發 中華隊高雄捍衛主場

2019-10-15 18:59

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／卡特三分球爆發 對手主帥：怎還不退休？

2019-10-17 12:45

中職／桃猿瘋狂4轟郭嚴文雙響 15:8宰兄弟聽牌

2019-10-16 23:14

MLB／G4因雨延賽 洋基閃不掉太空人三巨投

2019-10-17 07:47

NBA／詹皇、AD齊上陣 湖人主場大勝勇士33分

2019-10-17 14:34

2019亞錦賽成棒 複、決賽賽程與最新比分

2019-10-17 16:25

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

亞錦賽／中華隊晉級複賽 陳柏毓好投留一手

2019-10-16 20:54

MLB／太空人偷暗號？田中將大：早就聽說了

2019-10-17 07:46

NBA／綠衫軍加入搶人戰局？ 傳三換一搶比爾

2019-10-17 10:15

日職／大賽經驗vs.阿部效應 巨人要贏冠軍很難

2019-10-17 07:00

NBA／火箭「MVP連線」上陣 哈登40分不敵馬刺

2019-10-17 11:03

12強賽／吉拉迪找工作太忙 美國隊決定換教頭

2019-10-17 06:45

丹麥羽賽／戴資穎速闖關 踏出連霸第一步

2019-10-16 18:49

中職／洪一中不在意聽牌 坦言被追到喘不過氣

2019-10-17 00:15

亞錦賽／中華3轟扣倒斯里蘭卡 陳柏毓3局無失分

2019-10-16 20:25

NBA／成不動資產 熱火看好菜鳥赫洛成下個湯普森

2019-10-16 18:34

走出一世代悲情 國民離世界大賽冠軍最後一哩路

2019-10-17 07:00

NBA／雙巨頭取代三巨頭 AD：最刺激賽季來了

2019-10-17 13:52

中職／郭嚴文雙響砲5打點 兄弟封王機率剩14%

2019-10-16 23:16

亞錦賽／張育成對日美技守備 藏大聯盟觀念

2019-10-16 19:35

NBA／4連敗平均失129分 爵士新成員熱身賽進攻也卡彈

2019-10-17 15:42

MLB／外界喊換人 布恩仍力挺桑契斯與歐塔維諾

2019-10-17 08:13

NBA／戴維斯手傷無虞歸隊 柯瑞今輪休

2019-10-17 08:01

中職／告別之夜？中信拚續命、猿盼三連霸收尾

2019-10-17 09:53

MLB／麥登確定掌天使兵符 當大谷翔平教頭

2019-10-17 08:53

亞錦賽／陳柏毓跳級扛中華先發 教頭見好就收

2019-10-17 00:08

丹麥羽賽／種子頻爆冷門 小戴輕鬆闖16強

2019-10-17 00:19

NBA／國王頂薪續約報價 波格丹諾維奇觀望中

2019-10-17 12:02

亞錦賽／陳仕朋抗韓 吳昇峰、林鋅杰雙先發對陸

2019-10-17 00:11

NBA／76人新援理查森表現佳 主帥：球迷會很愛他

2019-10-17 00:16

NBA／厄文參加訓練 籃網：預計周六戰暴龍

2019-10-17 08:55

MLB／首次打進世界大賽 國民休6天等對手

2019-10-17 00:14

NBA／捍衛中距離價值 杜蘭特筆戰各路網友

2019-10-17 14:50

丹麥羽賽／五組台將晉級 戴資穎17日晚續拚衛冕

2019-10-17 09:18

亞錦賽／複賽賽程出爐 中華隊先後對韓、陸

2019-10-17 16:17

拳擊／腦部重創昏迷4天 27歲美拳擊手傳噩耗

2019-10-17 12:46

丹麥羽賽／3局惜敗 王子維首輪止步

2019-10-17 03:34

NBA／續約羅瑞還不夠 傳暴龍將頂薪留席亞康

2019-10-17 13:05

中職／兄弟第5戰若贏 封王機率從14%變25%

2019-10-17 16:06

中職／總冠軍沒轟過 郭嚴文雙響將兄弟打入絕境

2019-10-17 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top