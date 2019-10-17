拳擊／27歲美國拳手 腦部重創不治

2019-10-17 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴伊。 路透 分享 facebook

美國拳擊手戴伊（Patrick Day）上周六在芝加哥比賽遭對手擊倒送醫，因腦部重創緊急開刀，但4天後仍離世，得年27歲。

戴伊是遭職業生涯未嘗敗績的強敵康維爾（Charles Conwell）擊倒，當時在擂台上就失去意識；康維爾曾在他的推特（Twitter）上為戴伊祈福，無奈仍迎接遺憾消息。

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美國拳擊發起人迪貝拉（Lou DiBella）今天證實戴伊過世消息，他表示戴伊離開的當下，家人、摯友和團隊都在身旁，「他是一個好兒子、好兄弟和很多人的好朋友，他的仁慈、積極和慷慨的精神，讓許多人都留下深刻印象。」

迪貝拉發表的聲明也提到，戴伊家境不錯、飽讀詩書，不需要透過拳擊比賽討生活，但他仍選擇成為職業選手，面對潛在風險，「拳擊是他的所愛，這是他啟發人們的方式，也是讓他覺得有存在感的方式。」

戴伊從2013年展開職業生涯，6年留下17勝、4負、1平手的戰績。

今年7月，俄羅斯拳手達達雪夫（Maxim Dadashev）和阿根廷桑蒂蘭（Hugo Santillan）也因出賽遭擊中喪命。