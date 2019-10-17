首屆世界沙灘運動會落幕 我國空手道一銀作收 2019-10-17 17:16
聯合報 記者
劉肇育
／即時報導
2019年第一屆卡達世界沙灘運動會12日至16日舉辦，我國共參加三種運動空手道（個人型）、運動攀登（抱石）以及鐵人水陸兩項，其中在空手道中，王翌達在冠軍戰中以24.94分的成績摘下銀牌，首度在沙灘上比賽雖然黑了一圈，但也是十分特殊的經驗。 空手道－型，王翌達在冠軍戰中以24.94分的成績摘下銀牌。 圖片來源：AWBG 官方網站 分享
在運動攀登中，去年代表參賽雅加達
會的李虹瑩，以3T4Z的成績挺進決賽，並在決賽中拿下第四名的成績，雖然賽後自覺沒有拿出百分之百的實力，但仍感謝此次的參賽收穫，繼續累積國際綜合型賽會出戰經驗。 亞運 剩餘的活動金幣 枚
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這次團本部後勤安排上絲毫不馬虎，由中華奧會負責組團行政，含括交通接駁、住宿以及與世沙運籌備會的溝通往來，在工作人員部分，有隊醫、物理治療師以及運動防護員，確保運動員能以最佳狀態出賽。也讓運動員們感受到高規格的比賽經驗，紛紛於賽後感想中感謝中華奧會的後援，讓他們能無後顧之憂的出賽。
首屆世界沙灘運動會我國代表團在空手道個人型拿下一面銀牌。圖／中華奧會提供 分享
國家奧會聯合會世界沙灘運動會（ANOC World Beach Games，簡稱AWBG，簡稱世沙運）是由國家奧會聯合會（簡稱ANOC）創辦的運動會。計有13種運動、14種競賽科目，包括：鐵人三項（水陸兩項）、籃球（3x3）、運動攀登（抱石）、手球（沙灘手球）、空手道（個人型）、帆船（風箏
）、滑板運動（公園賽）、足球（沙灘足球）、游泳（5公里公開水域）、網球（沙灘網球）、沙灘排球（4x4）、滑水（跳躍滑水與寬板滑水）、角力（沙灘角力）。 衝浪
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