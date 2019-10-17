定向越野／邊運動邊賞國寶 故宮定向尋寶廣發英雄帖

2019-10-17 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



故宮副院長黃永泰（右三）及代言人黃敏惠（右四）暨與會貴賓共同點燃象徵性聖火。圖／中華定向越野協會提供 分享 facebook 「故宮最強尋寶王」去年舉辦掀起一股定向尋寶熱潮，今年國立故宮博物院再度攜手中華定向越野協會，並串聯周邊順益原住民博物館、創價學會、衛理女中及至善國中，將於11月2日舉辦「故宮狂歡運動會」定向尋寶活動，賽事將於18日上午10點開放報名。

今年定向尋寶活動將以「故宮狂歡運動會」為主題，分為玩家組、體驗組與親子組，參賽者將手綁「指卡」，透過定向地圖尋找故宮周邊打卡點及尋寶關卡，打卡成功即可獲得積分，闖關賽程將結合故宮典藏文物，將握桿準備擊球的「唐三彩馬球仕女俑」，或高舉單腳側踢的「玉熊」設計成趣味競賽、知識問答等活動關卡，讓參賽者與故宮文物PK挑戰。

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在今天記者會上也邀請到活動代言人亞青定向越野國手黃敏惠高舉聖火，帶領衛理女中、至善國中運動員進場，黃敏惠表示，過去雖然曾多次參觀故宮博物院，卻未曾想過能在這邊參與定向尋寶活動，「故宮給人一種很文靜的感覺，能夠在這邊結合運動真的很特別，不過比賽時還是要先專心比賽，等到比完後再穿著紀念T恤，好好欣賞故宮國寶。」

九月剛成為台北醫學大學醫學系新鮮人的黃敏惠，雖然因為剛升上大學仍在熟悉新生活，但她透露在一切上軌道後將會繼續訓練，其中明年五月將舉行的亞錦賽將是她備戰目標，「現在剛升大一生活都還在適應，跟同學間也都還不太熟，但在上軌道後就會恢復訓練、好好調整，希望能繼續延續運動員生涯，未來也希望能將工作結合興趣，成為一位復健科醫生。」