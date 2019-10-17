丹麥羽賽／混雙復仇 王齊麟、程琪雅率先闖8強

2019-10-17 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



王齊麟(右)與程琪雅。 報系資料照 分享 facebook 混雙世界排名32的中華羽將王齊麟／程琪雅，今天在超級750系列的丹麥羽球公開賽直落2拍下世界排名23的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），為5組晉級第二輪的台將開出紅盤，也寫下搭檔新里程。

程琪雅去年混雙主要和張課琦合拍，今年和過往就有合作紀錄的王齊麟再搭檔，2月的西班牙名人賽收穫亞軍，5月的紐西蘭公開賽也闖4強，不過這兩站都屬超級300系列賽，丹麥公開賽屬層級高兩級的賽事，比賽強度更高。

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兩人和法國組合今年美國公開賽首度碰頭時，雖是兩局輸球，但第一局打到「丟士」才吞敗，第2局也只差兩分，今天甜蜜復仇，第一局下場先拉出4：0攻勢後就一路領先，第二局則在5：4時連拿5分奠定勝基，以21：14、21：15迎接8強。

王程配明天對手是排大會第8種子、世界排名11的香港組合鄧俊文／謝影雪，這將是兩組人馬首度對決。

丹麥公開賽總獎金77萬5千美金，中華羽將共有5組選手晉級第二輪，「一哥」周天成和尋求衛冕的「世界球后」戴資穎今天都將在第一球場上陣，王齊麟晚場還將和男雙搭檔李洋出賽，另組男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵也要和印尼組合搶8強門票。