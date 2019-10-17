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世足資格賽／霸王肘加無影腳 孫興慜談北韓比賽：劫後餘生

2019-10-17 16:22聯合報 編譯張佑生╱即時報導

孫興慜（左）在比賽受到北韓隊員嚴加看管。歐新社
孫興慜（左）在比賽受到北韓隊員嚴加看管。歐新社
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在平壤完成韓朝比賽於10月17日回國的韓國國足隊長孫興慜表示，很遺憾沒能積到3分勝利分。

比賽中兩隊球員肢體沖突的視頻通過瑞典大使的社交網絡曝光後，人們普遍評價這場比賽進行得非常粗野。對此，孫興慜表示，對方很粗暴，球員之間還出現嚴重的互相辱罵。「很難將注意力擺在比賽上面，因為避免受傷成為第一要務，能夠全身而退已是一種成就。」孫興慜效力於英格蘭足球超級聯賽的托登罕熱刺隊。

南韓隊教練崔英一也說，北韓隊員根本不是在比賽，而是在作戰，頻頻使出霸王肘和無影腳鏟球，讓南韓球員壓力很大。

此外，當被問到球員離開熟悉的天然草坪，在人造草坪上比賽是否會感到困難時，孫興慜回答，足球運動員不能拿草地質量做藉口，但賽場的環境確實不利於球員100%發揮實力。

孫興慜17日在仁川機場回答記者問題。美聯社
孫興慜17日在仁川機場回答記者問題。美聯社
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