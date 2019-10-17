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拳擊／腦部重創昏迷4天 27歲美拳擊手傳噩耗

2019-10-17 12:46聯合報 記者毛琬婷／即時報導

美國拳擊手戴伊遭同胞對手擊倒，腦部重創緊急開刀後陷入昏迷，多天搶救後仍傳來過世噩...
美國拳擊手戴伊遭同胞對手擊倒，腦部重創緊急開刀後陷入昏迷，多天搶救後仍傳來過世噩耗。 美聯社
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美國拳擊手戴伊（Patrick Day）日前在比賽中遭同胞好手康維爾（Charles Conwell）擊倒，腦部重創緊急開刀後陷入昏迷，經過多天搶救後仍傳來噩耗，今天傳出他過世的消息，得年27歲。

27歲的戴伊日前在比賽中腦部遭重創，在第十回合被里約奧運國手康維爾擊倒，倒在擂台上不省人事，被人以擔架抬送醫接受治療，緊急開刀後陷入昏迷，最終仍在四天後傳來噩耗。

美國拳擊發起人迪貝拉（Lou DiBella）對此發表聲明，代表家屬和拳擊界感謝外界對戴伊的支持與祈禱，「他被家人、朋友和拳擊隊成員圍繞著，包含他的教練等人，我代表戴伊的家人、團隊與他最親近的人，對他受傷以來的支持、祈禱和愛表達感謝。」

戴伊出身於不錯的家庭環境，可以不用靠拳擊維生，迪貝拉説：「他知道每次走進拳擊場都有風險，但拳擊是戴伊最喜歡的事情，這也是他激發人們靈感的方式，這使他感到充滿活力。」

自2013年開始職業生涯以來，戴伊的戰績為17勝、4負、1平手，而在他因賽過世後，迪貝拉也表示將會對此進行檢討與改革，「雖然我們還沒有答案，知道還有很多問題，但我們會盡全力找出解答，讓所有參加拳擊的人更加安全，這是我們唯一能紀念戴伊的方式。」

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