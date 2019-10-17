拳擊／腦部重創昏迷4天 27歲美拳擊手傳噩耗

2019-10-17 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



美國拳擊手戴伊遭同胞對手擊倒，腦部重創緊急開刀後陷入昏迷，多天搶救後仍傳來過世噩耗。 美聯社 分享 facebook

美國拳擊手戴伊（Patrick Day）日前在比賽中遭同胞好手康維爾（Charles Conwell）擊倒，腦部重創緊急開刀後陷入昏迷，經過多天搶救後仍傳來噩耗，今天傳出他過世的消息，得年27歲。

27歲的戴伊日前在比賽中腦部遭重創，在第十回合被里約奧運國手康維爾擊倒，倒在擂台上不省人事，被人以擔架抬送醫接受治療，緊急開刀後陷入昏迷，最終仍在四天後傳來噩耗。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美國拳擊發起人迪貝拉（Lou DiBella）對此發表聲明，代表家屬和拳擊界感謝外界對戴伊的支持與祈禱，「他被家人、朋友和拳擊隊成員圍繞著，包含他的教練等人，我代表戴伊的家人、團隊與他最親近的人，對他受傷以來的支持、祈禱和愛表達感謝。」

戴伊出身於不錯的家庭環境，可以不用靠拳擊維生，迪貝拉説：「他知道每次走進拳擊場都有風險，但拳擊是戴伊最喜歡的事情，這也是他激發人們靈感的方式，這使他感到充滿活力。」

自2013年開始職業生涯以來，戴伊的戰績為17勝、4負、1平手，而在他因賽過世後，迪貝拉也表示將會對此進行檢討與改革，「雖然我們還沒有答案，知道還有很多問題，但我們會盡全力找出解答，讓所有參加拳擊的人更加安全，這是我們唯一能紀念戴伊的方式。」