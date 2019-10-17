丹麥羽賽／五組台將晉級 戴資穎今晚出賽續拚衛冕

2019-10-17 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



總獎金77萬5千美元、超級750系列丹麥羽球公開賽台灣時間今天下午三點展開第三日賽程，台灣共有五組人馬順利晉級第二輪，尋求衛冕的「世界球后」戴資穎預計在今晚十點上陣，「一哥」周天成則約是在晚間六點出賽，力拚八強門票。

昨天首輪比賽戴資穎只花27分鐘就以21：15、21：9解決泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol），順利晉級16強，今天將碰上世界排名第九的加拿大李文珊，此戰被排在第一場地第八場，約在台灣時間晚上十點左右登場。

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過去戴資穎與李文珊八次交手，小戴取得六勝二負的對戰優勢，不過今年七月的日本公開賽八強賽雙姝大戰三局，小戴在決勝局浪費一個賽末點機會，遭對手逆轉。

昨天打頭陣的周天成歷經3局大戰，以21：13、17：21、21：17力退大陸世界排名20的陸光祖，今天將面對世界排名第26的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），今年兩度交手，在台北、南韓公開賽接連碰頭，都由周天成打下勝利，取得對戰二連勝。

另外雙打部分，王齊麟將面臨一日兩戰，他將在下午三點先與程琪雅混雙面對法國組合，接下來再與李洋合拍，男雙迎戰大會第四種子的日本組合嘉村健士／園田啟悟，另一組男雙盧敬堯／楊博涵則是要碰上印尼組合，爭奪八強門票。