丹麥羽賽／戴資穎、周天成領軍 5組台將闖關

2019-10-16 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴資穎。 Badminton Photo 分享 facebook 總獎金77萬5千美金的丹麥羽球公開賽今天結束第一輪賽事，中華羽球隊在尋求衛冕的「世界球后」戴資穎及「一哥」周天成領軍下，共有5組台將闖進第二輪，其中王齊麟更是男雙、混雙都順利闖關。

丹麥公開賽屬國際羽總（BWF）超級750系列賽，昨天在丹麥第三大城歐登塞點燃戰火，首日賽程中華羽球隊由唯一混雙和3組男雙打頭陣，混雙代表王齊麟／程琪雅和男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都收下勝場，李哲輝／楊博軒和廖敏竣／蘇敬恒落馬。

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今天打頭陣的小天，歷經3局大戰以21：13、17：21、21：17力退大陸世界排名20的陸光祖，比小天晚上場的小戴只花27分鐘就以21：15、21：9解決泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol），還比小天早晉級第二輪；兩人明天第二戰對手也出爐，小天要碰印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），小戴則要和加拿大華裔女將李文珊碰頭。

接續登場的兩組女雙許雅晴／胡綾芳和程琪雅／李芷蓁都沒能闖關，許胡配以兩個17：21不敵荷蘭組合，程李配則是14：21、10：21敗給南韓組合張藝娜／金慧麟。

晚場出賽、世界排名24的「羽球王子」王子維，首戰碰泰國世界排名31的菲普拉達（Khosit Phetpradab），首局雖以21：13拿下，但第二局在拉鋸戰中18：21讓出，決勝局又從3：1領先到換場前6：11落後，雖在10：17下拉出7：0攻勢追平，但逆轉仍差一步，最終以18：21吞下6度對戰的第4敗。

4組男雙台將唯一在今天出賽的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天碰大陸組合黃凱祥／劉成以21：19、21：12勝出，王齊麟明天將面臨混雙、男雙單日兩戰考驗。