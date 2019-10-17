丹麥羽賽／種子頻爆冷門落馬 小戴輕鬆闖16強
2019-10-17 00:19
聯合報 記者曾思儒
／台北─歐登塞電話採訪
「世界球后」戴資穎昨展開丹麥公開賽連霸之旅，只花廿七分鐘就以廿一比十五、廿一比九輕取泰國世界排名廿五的金達蓬；去年也進決賽的「一哥」周天成打得辛苦，費一小時又八分鐘才力退大陸世界排名廿的陸光祖，同樣拿到十六強門票。
丹麥公開賽前天開打冷門頻傳，女單頭號種子日本好手山口茜、第七種子大陸何冰嬌和男單第八種子印尼金廷都落馬，第四種子小戴延續在丹麥的連勝，第二局先拉出七比一優勢。
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雖是快速闖關，小戴認為相隔一年再訪丹麥，仍需時間適應，「球稍微偏快，我進入狀況有點慢，失誤滿多的，後來稍微好一點。第二局是對手一直失誤，才比較輕鬆」；戴資穎今對決世界排名第九的加拿大華裔女將李文珊，過往對戰小戴取得六勝（兩敗）優勢。
小天去年打進決賽敗給日本「世界球王」桃田賢斗，今年以第二種子出征，首度以廿一比十三、十七比廿一、廿一比十七出線後，忍不住握拳吶喊；小天今天對戰印尼雷斯塔維托，尋求對戰三連勝。
我國兩組女雙，程琪雅／李芷蓁和許雅晴／胡綾芳都直落二出局。
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