南北韓足球賽 文字直播全場只有9句話
2019-10-16 21:56
聯合報 編譯張佑生
╱即時報導
韓國中央日報報導，10月15日，韓國和朝鮮的國足隊在平壤金日成體育場舉行了2022卡達世界杯亞洲第二輪預選賽第三場比賽。文字直播，無觀眾的比賽，平局收場。韓朝男足時隔29年在平壤對戰的情況，令人頗不儘意。
10月15日在朝鮮平壤金日成體育場舉行的2022年卡達世界杯亞洲第二輪預選賽H組第三輪比賽以0-0平局收場。由於朝方不予協助，比賽在既無韓國媒體也無觀眾，同時也沒有電視直播的情況下舉行。韓國國內的球迷只能通過亞洲足球協會(AFC)的官網觀看文字直播。包括換人、黃牌警告等內容，直播內容一共只有9句話。
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在比賽開始前30分鐘傳來的消息令人震驚不已。前一天賽前開會時原預計會到場4萬朝鮮觀眾觀看比賽，實際上卻空無一人。而且，不僅沒有觀眾，連駐平壤的美聯社和新華社記者也沒有到場。
對於韓國來說，這場平壤客場比賽的過程無比荒唐。韓國國足隊在平壤的兩天一晚完全與外部世界斷絕了聯係。據說足球協會為訪朝前把手機保管在韓國駐華大使館的韓國球員能夠按時起床甚至特意購買了32個鬧鐘發給球員。
預計當日的比賽將在球隊回國後通過錄影形式播出。朝方承諾將在韓國隊離開朝鮮之前，把比賽的錄影DVD交給韓方。
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