高球／自己故事自己寫 伍茲宣布出回憶錄

2019-10-16 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



老虎伍茲。 世界日報 分享 facebook 美國高球天王「老虎」伍茲（Tiger Woods）宣布動筆，撰寫個人第一本回憶錄，書名定為《回首（Back）》，內容除了他的私生活，當然也少不了球場上的點點滴滴，發行日期尚未宣布。

43歲的伍茲今年演出東山再起戲碼，4月在名人賽摘下生涯第15座大賽金盃，如今決定出書，他在聲明中提到，長期生活在鎂光燈下，已經有許多書籍、文章和節目都與自己有關，「很多內容都有問題，是錯誤資訊，而這本書是我全部的故事，用我的話語訴說我的想法，描述了我的感覺，還有我生活中發生了什麼事。」

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伍茲也透露，這本回憶錄會描寫今年名人賽的奪冠歷程，自己一直有在持續動筆，「期待繼續完成這些過程，創造出一本大家會想看的書。」

不過伍茲雖在4月奪下名人賽冠軍，驚起旅程卻沒延續，之後6場比賽有2場沒躍過晉級線，還有一場因傷退賽，自8月BMW錦標賽後就因左膝有狀況沒再出賽。

伍茲預計下周在日本復出，他將和麥克羅伊（Rory McIlroy）、戴伊（Jason Day）等好手參加24日登場的Zozo錦標賽，這是日本首度舉行PGA賽事。