丹麥羽賽／戴資穎速闖關 踏出連霸第一步

2019-10-16 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴資穎。 Badminton Photo 分享 facebook 總獎金77萬5千美金的丹麥羽球公開賽，今天5個單項賽程全面開戰，第2日率先出賽的「一哥」周天成首度遭遇大陸世界排名20的陸光祖陷入苦戰，打滿3局才過關，尋求衛冕的「世界球后」戴資穎則踏出連霸第一步，花不到半小時就以21：15、21：9擊敗泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol），順利站上第二輪。

丹麥公開賽屬國際羽總（BWF）超級750系列賽，昨天在丹麥第三大城歐登塞點燃戰火，首日賽程中華羽球隊由唯一混雙和3組男雙打頭陣，混雙代表王齊麟／程琪雅和男雙「羊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都收下勝場，今天王齊麟和程琪雅也各要在男雙和女雙賽程搶勝。

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尋求衛冕的「世界球后」戴資穎，連霸第一步對手是泰國金達蓬，小戴過往對戰取得7勝1敗的絕對優勢。兩人最近一次是6月在印尼碰頭，金達蓬雖搶下交手首勝，今天再遭遇小戴就扳回顏面，「世界球后」首局頂住拉鋸戰況，第二局又先取得7：1領先，輕鬆以21：9迎接勝利。

小天面對陸光祖打得辛苦，首局雖以21：13先下一城，但第2局網前球被陸光祖找到機會，第一次技術暫停小天還以6：11落後，恢復比賽後又連丟2分，雖從最多8分落後努力追分，12：18落後時還打出漂亮防守、「轉守為攻」得分的美技，但追到17：20卻出現判斷失誤，讓回球在界內的陸光祖以21：17扳平局數。

決勝局小天多次以進攻壓迫陸光祖，換場時取得11：7領先，接續中場進攻也持續換成分數，連幸運女神都站在小天這方，16：10時一次小球翻網過後連自己都忍不住笑容；陸光祖雖一度將差距縮小到16：18，但小天先迫使陸光祖回球出界「止血」，拿到賽末點時更興奮躍起大吼，最終就在第2個機會下收穫勝利，振臂大喊迎接16強。

小天2015年首闖丹麥4強，去年更打進決賽才敗給日本「世界球王」桃田賢斗；今年略為辛苦收下首勝，小天明天對手是印尼世界排名雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），兩人上月就曾交手兩次，第一次是台北羽球公開賽，第二場就是前一站南韓公開賽，都由小天帶走勝利。

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