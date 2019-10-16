莫斯科網賽／連6站打好打滿 梅德維夫身心俱疲退賽
2019-10-16 17:47
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
硬地賽季大豐收的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），打下上海名人賽金盃後卻透露「身心俱疲」，選擇退出本周的莫斯科公開賽。
梅德維夫今年硬地賽程表現驚人，連同美網和剛結束的上海名人賽在內，延續6站都殺入最後決賽，每站都「打好打滿」意謂更多體力和精神的消耗。
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他美網決賽和「西班牙蠻牛」納達爾上演經典的5盤大戰，不久前的星期日則是剛在上海名人賽最終戰力退德國澤瑞夫（Alexander Zverev），不過俄羅斯好手沒有帶著金盃「回家比賽」，俄羅斯媒體報導，梅德維夫稱自己「心理和身體都被消耗」，決定退出莫斯科站，休養生息。
他本是莫斯科男單頭號種子，退出後由塞爾維亞「幸運失敗者」米洛伊維奇（Nikola Milojevic）補進會內賽，且是首輪輪空，直接站上會內第二輪。
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