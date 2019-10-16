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中華電競協會與運動品牌簽約 助國手全力爭冠

2019-10-16 15:47聯合報 記者劉肇育／即時報導

運動休閒品牌KELME與中華民國電競協會簽下官方運動服裝合約，並為中華隊進行授旗...
運動休閒品牌KELME與中華民國電競協會簽下官方運動服裝合約，並為中華隊進行授旗。記者劉肇育／攝影
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運動休閒品牌KELME在本月正式與中華民國電子競技運動協會成為長期官方服裝合作關係，並重新為中華電競代表隊打造新隊徽與比賽服裝形象，而將在12月前往南韓首爾出戰2019年IESF世界電競錦標賽的中華隊也在今天披上新戰袍並接受授旗，其中將在「鐵拳7」與「實況足球2019」項目出賽的張家棟與洪偲猛也誓言要為我國帶回冠軍。

創立於西班牙的運動品牌KELME，過去曾是巴塞隆納奧運指定服裝贊助商，也曾贊助西甲豪門皇家馬德里，近年來他們更跨足電競界，陸續成為幾隻國外電競代表隊的官方服飾贊助商，而本月他們更成為中華電競協會長期官方服裝合作夥伴，希望以全系列的電競裝備幫助運動員們無後顧之憂的挑戰接下來的世界級賽事。

在今天的記者會上，KELME也展示了為中華電競代表隊所設計的新隊徽與服裝形象，並請來將出征IESF世界錦標賽的選手張家棟與洪偲猛等人充當模特兒，其中已有超過20年電競資歷的張家棟指出，這次中華隊戰袍同樣以藍、紅兩色為設計基底，有著年輕、活力與象徵奮鬥的感覺，穿著舒適度更能讓選手有好的發揮。

去年就曾代表我國參加IESF世界錦標賽「鐵拳7」的張家棟，連續兩年都取得代表權，對於這次將前往首爾參賽，他直言南韓選手在「鐵拳7」上確實實力都相當堅強，但他也做好準備希望為我國贏回冠軍。

而從國小就是足球員的洪偲猛，現在不僅是永安國小足球隊教練，有13年足球遊戲資歷的他也將代表我國參加IESF世界錦標賽「實況足球2019」，對於從足球員變為電競選手，他坦言：「足球在台灣的發展真的有限，而玩遊戲原本只是我的一個興趣，沒想到有一天也能代表國家出賽，希望能用手為台灣贏得一座足球冠軍。」

中華隊皇家馬德里巴塞隆納
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