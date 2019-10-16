中華電競協會與運動品牌簽約 助國手全力爭冠

2019-10-16 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



運動休閒品牌KELME與中華民國電競協會簽下官方運動服裝合約，並為中華隊進行授旗。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

運動休閒品牌KELME在本月正式與中華民國電子競技運動協會成為長期官方服裝合作關係，並重新為中華電競代表隊打造新隊徽與比賽服裝形象，而將在12月前往南韓首爾出戰2019年IESF世界電競錦標賽的中華隊也在今天披上新戰袍並接受授旗，其中將在「鐵拳7」與「實況足球2019」項目出賽的張家棟與洪偲猛也誓言要為我國帶回冠軍。

創立於西班牙的運動品牌KELME，過去曾是巴塞隆納奧運指定服裝贊助商，也曾贊助西甲豪門皇家馬德里，近年來他們更跨足電競界，陸續成為幾隻國外電競代表隊的官方服飾贊助商，而本月他們更成為中華電競協會長期官方服裝合作夥伴，希望以全系列的電競裝備幫助運動員們無後顧之憂的挑戰接下來的世界級賽事。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在今天的記者會上，KELME也展示了為中華電競代表隊所設計的新隊徽與服裝形象，並請來將出征IESF世界錦標賽的選手張家棟與洪偲猛等人充當模特兒，其中已有超過20年電競資歷的張家棟指出，這次中華隊戰袍同樣以藍、紅兩色為設計基底，有著年輕、活力與象徵奮鬥的感覺，穿著舒適度更能讓選手有好的發揮。

去年就曾代表我國參加IESF世界錦標賽「鐵拳7」的張家棟，連續兩年都取得代表權，對於這次將前往首爾參賽，他直言南韓選手在「鐵拳7」上確實實力都相當堅強，但他也做好準備希望為我國贏回冠軍。

而從國小就是足球員的洪偲猛，現在不僅是永安國小足球隊教練，有13年足球遊戲資歷的他也將代表我國參加IESF世界錦標賽「實況足球2019」，對於從足球員變為電競選手，他坦言：「足球在台灣的發展真的有限，而玩遊戲原本只是我的一個興趣，沒想到有一天也能代表國家出賽，希望能用手為台灣贏得一座足球冠軍。」