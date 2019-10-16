冰球／從小跟男子隊訓練 「守護神」徐子庭3隊搶著要

2019-10-16 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



中華隊「守護神」徐子庭，加盟美國國家女子冰球聯盟（NWHL）球隊。圖／王素雯提供 分享 facebook

台灣冰球好手徐子庭，昨日加盟美國國家女子冰球聯盟（NWHL）布法羅美女隊（Buffalo Beauts），成為台灣史上第一人。11歲起就接觸冰球，徐子庭國中就與男子成人隊練習，高中才赴北美追夢，近年擔任中華隊「守護神」，在國際賽大放異彩，苦熬多年終於圓夢。

徐子庭是中華隊今年世界女子冰球錦標賽二級B組奪史上首金功臣，從小跟著哥哥打冰球，與冰球結下不解之緣，但國內由於冰球並不盛行，女子球隊更是稀有，徐子庭國中後只能加入成人男子隊，擔任門將，磨練出一身好球技。

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中華隊「守護神」徐子庭（左），加盟美國國家女子冰球聯盟（NWHL）球隊。圖／王素雯提供 分享 facebook

徐子庭的母親王素雯坦言，練冰球教練、場地費加上護具，所費不貲，光是一對護具腳配就要2000美金（約台幣6.1萬元），但家人都支持她的夢想，徐子庭也很爭氣，學業、球技兼顧。

24歲的徐子庭身高165公分，個子與北美球員相比相對嬌小，但她速度快、敏捷成為優勢，獲得三支NWHL球隊探詢，最終決定落腳水牛城。

即便加盟NWHL，徐子庭仍得身兼工程師，並利用下班時間練球。王素雯坦言，職業球員不容易，要比許多人都要努力，「不過希望讓更多喜歡冰球運動的人知道，雖然台灣環境不如人，只要認真夠努力，還是有希望。」