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冰球／徐子庭加盟美國女子職業隊 台灣第一人

2019-10-16 10:54聯合報 記者林宋以情／即時報導

台灣冰球好手徐子庭，加盟美國女子冰球職業隊。圖／取自Buffalo Beauts...
台灣冰球好手徐子庭，加盟美國女子冰球職業隊。圖／取自Buffalo Beauts推特
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今年4月在羅馬尼亞世界女子冰球錦標賽為我國摘金並獲選最佳門將的徐子庭，昨日加盟美國女子冰球職業聯盟（NWHL）布法羅美女隊（Buffalo Beauts），新球季將站上美國職業冰球舞台。

徐子庭在2019世界女子冰球錦標賽二級B組賽事中，幫助中華隊在冠軍戰以5：2擊敗冰島，取得晉級2020年二級A組資格，拿下史上首面女子冰球世界級金牌，她以高達97.65%的守門率，榮膺本屆最佳守門員，國際賽好表現讓她被美國職業隊相中，加盟布法羅美女隊，成為陣中第三位門將。

2014年就披中華戰袍，徐子庭擁有多年俱樂部球隊經驗，曾效力羅切斯特隊（Rochester Edge）以及卡羅萊納女子颶風隊（Carolina Lady Hurricanes）。

NWHL官網也特地為徐子庭撰寫報導，恭賀她成為本季第100位與NWHL簽約的球員。徐子庭受訪時表示，由於來自冰球發展相對艱困的環境，她得加倍努力才能有今日成就，「能夠加盟布法羅美女隊，站上美國職業冰球聯盟，對我而言是美夢成真，別具意義。」

美國女子冰球職業聯盟2015年成立，共計五支球隊參賽，今年邁入第五季，布法羅美女隊2016-2017年拿下總冠軍（Isobel Cup Championship ），新球季將於美國時間10月19日登場。

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