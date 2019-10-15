足球／中華隊失7球 門將正向喊：有進步

2019-10-15 23:52 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華隊門將潘文傑。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

世界盃亞洲區資格賽第二輪第3戰沒能「捍衛主場」，中華隊今天在高雄國家體育場以1：7敗給世界盃常客澳洲隊，不過門將潘文傑打起精神說：「萬萬沒想到會失那麼多球，但沒比前輩多，而且我們還有進球，代表還是有進步的。」

中華隊上次和澳洲隊交手要回溯到2012年東亞盃複賽，當時門將呂昆錡失了8球，讓首度入選中華隊的潘文傑在場下留下深刻印象；他賽前原本希望將澳洲進球數壓在2顆以下，不料上半場就被灌進4球，下半場又被追加3顆，讓他搖頭苦笑。

「（下半場）那3顆，可惜，但也盡力了。」潘文傑提到，對手是世界排名前50的澳洲，陣中擁有多名效力效力歐洲頂級聯賽球隊的球員，早就預期會是難打的硬仗，前10分鐘沒失球已是不錯表現，可惜下半場體能下滑影響防守，讓澳洲又3度攻破球門。

「他們很有職業意識，球到哪，人就到哪，把握那顆傳球，而且傳中的品質是愈來愈好。」潘文傑指出，不只技術，澳洲球員身材優勢也是明擺著的事實，上半場和198公分的蘇達亞（Harry Souttar）卡位遭「撂倒」的他苦笑說：「我還要抬頭看他，手都舉了，他還是比較高，真的是差距。」

在今天高強度比賽下，中華隊包括蔡立靖、溫智豪、陳威全等球員都出現抽筋狀況，上半場兩度和澳洲球員衝撞倒地的潘文傑也成抽筋一員，但全隊仍持續奮戰，拚戰精神獲得澳洲教頭阿諾（Graham Arnold）肯定，稱中華隊是「能讓國家引以為榮的隊伍」。

潘文傑賽後也把握機會，和效力英超布萊頓的澳洲隊長萊恩（Mathew Ryan）交換球衣，他笑說：「那是一個巧合，本來還不知道他會不會上場，知道他會上就有這念頭，英超球員耶，一生可能就遇到他這一次。」