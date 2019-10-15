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丹麥羽賽／麒麟臂有狀況 王齊麟混雙仍開胡

2019-10-15 23:05聯合報 記者曾思儒／即時報導

王齊麟(右)／程琪雅。 報系資料照
王齊麟(右)／程琪雅。 報系資料照
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丹麥羽球公開賽打頭陣的我國混雙組合王齊麟／程琪雅，今天順利開出紅盤，以直落2拍下日本組合，不過王齊麟透露「麒麟臂」有些不適，希望盡快調整，找到比賽感覺。

王齊麟7月美國公開賽腰部受傷，他認為手臂狀況應該是受腰傷連動，「腰受傷那時候靠太多手在出力，不舒服一陣子了。」不過世界排名32的台將混雙唯一代表，今天碰世界排名22的日本組合金子祐樹／松友美佐紀，連兩局都以21：17拿下，為台將開出紅盤。

王程配下戰假想敵原本是另對日本組合、世界排名第4的渡邊勇大／東野有紗搶，但列混雙第3種子的日本組合經3局大戰，意外以19：21、21：19、19：21敗給世界排名23的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成本周最早出局的種子。

剛從「世界球后」退位的日本名將山口茜，本周仍列女單頭號種子，但今天首戰又以19：21、18：21敗給香港張雁宜，連4站都是首戰出局。

丹麥公開賽總獎金77萬5千美金的丹麥羽球公開賽，屬國際羽總（BWF）超級750系列賽，今天在丹麥第三大城歐登塞點燃戰火，首日賽程中華羽球隊由唯一混雙和3組男雙打頭陣，尋求衛冕的「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成首戰都排在明天，兩人約下午5點20分上陣，小戴連霸第一步要碰泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol），小天則要和大陸世界排名20的陸光祖首度交鋒。

中華隊首日賽程還有3組男雙上場，最先出賽的李哲輝／楊博軒，碰第3種子大陸組合李俊慧／劉雨辰差點演出逆轉勝，但決勝局戰到「丟士」仍吞敗，14：21、21：15、20：22告負。

羽球戴資穎
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