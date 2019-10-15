足球／突破澳洲防線 中華隊仍吞敗
世界盃亞洲區資格賽第二輪第3戰，中華隊在高雄國家體育場迎戰實力強勁的澳洲隊，上半場就被4度攻破球門，雖有後衛陳毅維21分鐘以頭錘還以顏色，但下半場又遭袋鼠軍團突破防線，最終以1：7告負。
澳洲是世界盃常客，陣中有多位效力歐洲頂級聯賽球隊的球員，身價破億台幣的中場好手莫伊（Aaron Mooy）和門將萊恩（Mathew Ryan）都效力英超布萊頓，上半場塔加特（Adam Taggart）和歐文（Jackson Irvine）各自都「梅開二度」，中華隊則是靠陳毅維突圍，讓澳洲無失球紀錄破功。
上半場持球時間高達7成的澳洲，6次射門中有5球射正，中華隊只有2次射門機會。下半場中華隊攻勢增加，不過溫智豪一次自由球機會，王睿頭錘角度沒掌握，之後蔡立靖和陳柏良各自的起腳都過高，沒能再攻破球門，陳柏良也在61分鐘被換下場，由年僅19歲的吳彥澍上場。
澳洲主將莫伊62分鐘也被換下場，今天獻出國家隊處女秀的中華隊混血中場蔡立靖則因大腿抽筋、被擔架抬下場，由另名混血小將沈子貴上陣；溫智豪比賽中也出現抽筋現象，教練團當機立斷，在70分鐘時換上李祥偉。
澳洲198公分的蘇達亞（Harry Souttar）73分鐘時頭錘攻進下半場第1顆進球，個人連兩場都有進球紀錄；前一場碰尼泊爾演出「帽子戲法」的麥克拉倫（Jamie Maclaen），替補上陣也在84分鐘破網，加上蘇達亞89分鐘再度進球，助袋鼠軍團以7：1帶走第3勝。
世界盃亞洲區資格賽第二輪隊伍共有40隊、分成8組，分組龍頭和4支分組排名第2戰績最佳的隊伍，共12隊才能進入第三輪；位於B組的中華隊首戰1：2敗給約旦隊，第2戰碰排名較低的尼泊爾隊以0：2告負，今天再吞敗，成為分組唯一勝場還沒開張的球隊，等於退出爭奪下一輪門票的行列。
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