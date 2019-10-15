足球／澳洲億元男先發 中華隊高雄捍衛主場

2019-10-15 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



陣中將近一半球員效力歐洲頂級聯賽球隊，澳洲男足隊今天由身價破億台幣的中場好手莫伊（Aaron Mooy）領軍踢館，他和英超布萊頓隊友萊恩（Mathew Ryan）都將先發上陣，7點40分登場的世界盃亞洲區資格賽第二輪第3戰迎戰中華隊。

澳洲隊共帶23名球員來台，其中11人在歐洲頂級聯賽踢球，身價最高的莫伊年薪260萬英鎊（約1億322萬新台幣），門將萊恩也有年薪182萬英鎊的身價。

澳洲教頭阿諾（Graham Arnold）昨天記者會就澄清主將可能輪休說法，今天先發名單出爐，莫伊和萊恩果然先發上陣，2007年北京奧運資格賽也曾來台的當時隊長米利岡（Mark Milligan）則是替補。

中華隊混血中場蔡立靖（Emilio Estevez Tsai）今天將獻出中華隊處女秀，且初體驗就擔任先發，將和門將潘文傑、隊長陳柏良、王睿、陳庭揚、洪子貴、陳威全、陳浩瑋、溫智豪、陳毅維和朱恩樂一起「捍衛主場」。