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網球／英國新「一哥」贏首勝 伊凡斯不滿足

2019-10-15 16:35聯合報 記者曾思儒／即時報導

伊凡斯。 新華社
伊凡斯。 新華社
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一度因禁賽18個月沒有世界排名，英國29歲網將伊凡斯（Daniel Evans）本周卻已是新任英國「一哥」，今天凌晨也在瑞典斯德哥爾摩公開賽拍下澳洲對手湯米奇（Bernard Tomic），迎接新身分首勝。

伊凡斯曾因禁藥遭罰停止出賽18個月，直到2018年4月才重返網壇；他本周剛取代艾德蒙（Kyle Edmund）成為英國「一哥」，也是1973年啟用世界排名制度後，英國第13位排名最高的選手。

「很榮幸成為其中之一。」話雖如此，伊凡斯提到，他並沒把英國「一哥」這身分看太重，「我認為墨瑞（Andy Murray）才是英國第一，然後才是我，諾里（Cameron Norrie）和艾德蒙則在之後，不過這當然是很不錯，代表我打出很好的網球，有很棒的一年。」

伊凡斯也認為，自己目前43的世界排名「還可以更好」，今天凌晨以6：4、1：6、6：3擊敗湯米奇，斯德哥爾摩第二輪門票入袋，也是為持續衝刺開出紅盤。

他的職網生涯起起伏伏，2013年美網曾從會外賽打進第3輪，生涯首度闖進前200，但2年後卻又滑落到772名，他坦言「讓很多人失望」；但他排名也曾升上個人最佳41名、2017年澳網打進第4輪，不料卻又因興奮劑檢測呈陽性遭禁賽。

去年4月重回戰場時，他沒有排名，從頭開始卻也讓自己更有動力，「是有些很可怕的時刻，不能打網球時我簡直心碎了，當別人正在努力時，你卻沒有太多事情可做，我那時住在切爾滕納姆（Cheltenham），離群索居，到下午5點半或6點都是獨身一人。」

如今東山再起，他認為現在排名不是終點，「我不認為我極限已經到了，我相信（排名）可以更高，我希望進到大滿貫最終輪，我總是說，當你打進8強，什麼事都可能發生。」

美網澳網Andy Murray
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