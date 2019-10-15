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全運會／先搶先贏！ 開幕秀送1萬個互動發光LED手環

2019-10-15 15:16聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將於19日在桃園市立體育館登場，現場會向...
「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將於19日在桃園市立體育館登場，現場會向前1萬名民眾送出互動LED手環，手環會跟著節目發光變色，讓民眾更融入表演中。圖／桃園市文化局提供
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「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將在本周六（19日）於桃園市立體育館盛大登場，暖場演出邀請到多位人氣歌手暖場開唱，更有桃園在地龍潭愛樂管絃樂團演奏台灣民謠組曲、學生啦啦隊等多項精彩節目，最酷的是，現場會向前1萬名民眾送出互動LED手環，手環會跟著節目發光變色，讓民眾更融入整場表演。

開幕演出「築夢桃園」劇情講述運動員勵志奮發、經歷低潮，克服種種難關後最終成為傳奇的過程，透過主角視野也看到桃園近年來的城市發展成果與未來藍圖，由前知名樂團MP魔幻力量DJ-鼓鼓演唱為全運大會創作主題曲「自己人」壓軸登場，主題曲帶出運動員不分晝夜揮汗追夢的堅毅精神，道出選手遭遇挫敗的辛酸與突破自我的欣喜，更蘊含「只要挺運動，都是自己人」之意。

選手之夜則由鼓鼓、MATZKA、宇宙人、魏嘉瑩&Arrow band、孫盛希、姐姐謝金燕帶來多首膾炙人口歌曲，超強卡司熱力接唱唱，邀請市民朋友一起嗨翻全運盛會，此外，桃園市文化局表示，為鼓勵市民響應、支持全國運動會，現場會發放1萬份互動LED手環，手環在演出期間由中控台操控，隨表演內容、劇情跌宕起伏發光、變色，將舞台光效延伸至觀眾席，為表演更添光彩，詳情可至全國運動會官網查詢。

「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將於19日在桃園市立體育館登場，現場會向...
「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將於19日在桃園市立體育館登場，現場會向前1萬名民眾送出互動LED手環，手環會跟著節目發光變色，讓民眾更融入表演中。圖／桃園市文化局提供
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「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將於19日在桃園市立體育館登場，現場會向...
「108年全國運動會」開幕典禮暨選手之夜將於19日在桃園市立體育館登場，現場會向前1萬名民眾送出互動LED手環，手環會跟著節目發光變色，讓民眾更融入表演中。圖／桃園市文化局提供
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