足球／C羅700球里程達陣 葡萄牙仍吞敗

2019-10-15 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



C羅在2020年歐洲國家盃資格賽對烏克蘭隊踢進生涯第700顆進球，不過這記進球無法為球隊贏得勝利。 美聯社 分享 facebook

葡萄牙足壇巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）寫下個人新里程，他在2020年歐洲國家盃資格賽對烏克蘭隊踢進生涯第700顆進球，不過這記進球無法為球隊贏得勝利，烏克蘭最終以2：1奪勝，也取得明年歐洲國家盃資格。

34歲的C羅共花973場比賽達成700顆進球里程碑，且是458場比賽寫下破網成績；他共為葡萄牙踢進95球，在各國進球榜僅次於伊朗名將戴伊（Ali Daei）的109球紀錄。

皇家馬德里是C羅代表進球最多的隊伍，他有450球是身穿皇馬戰袍踢進，118球則是2003年到09年在曼聯所進，95記國家隊進球則是葡萄牙紀錄，排在第2位的保萊塔（Pauleta）僅進47球。

不過C羅雖是現役進球數最多的選手，離前輩們仍有很大追逐空間，根據統計，史上正式比賽進球數最多的是比斯坎（Josef Bican）的805球，排在第2位的是巴西「獨狼」羅馬里奧（Romario）的772球，同是巴西名將的「球王」比利（Pele）以767名排第3。

匈牙利傳奇普斯卡（Ferenc Puskas）生涯累積746記進球，德國名將穆勒（Gerd Muller）共進過735球，也排在C羅之前。