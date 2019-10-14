台灣宮廟帽揚名 傳挪威選手艾登今年將領跑田中馬

2019-10-14 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



挪威三鐵選手艾登讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽成為揚名國際的冠軍帽，彰化縣長王惠美上個月也邀請艾登到彰化參加彰化縣馬拉松嘉年華，原本艾登回覆希望明年結束東京奧運後再到彰化參訪，但今天傳出艾登得知台灣人的熱情，決定提前至11月就到彰化參加田中馬拉松，並為賽事領跑。

23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）因在日本撿到彰化縣埔鹽鄉順澤宮的帽子，視為是會帶給他幸運的帽子，今年9月戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，順利奪冠，更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」，消息傳出回台灣，在台灣引起一股順澤宮「冠軍幸運帽」風潮。

彰化縣長王惠美也到艾登的臉書和IG留言邀請他到彰化參加今年彰化馬拉松嘉年華，原先艾登回信說，因為最近行程太忙，現在沒有時間去台灣旅遊，但他非常希望明年結束東京奧運後，在回挪威的路上能到順澤宮參訪。