台灣宮廟帽揚名 傳挪威選手艾登今年將領跑田中馬
挪威三鐵選手艾登讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽成為揚名國際的冠軍帽，彰化縣長王惠美上個月也邀請艾登到彰化參加彰化縣馬拉松嘉年華，原本艾登回覆希望明年結束東京奧運後再到彰化參訪，但今天傳出艾登得知台灣人的熱情，決定提前至11月就到彰化參加田中馬拉松，並為賽事領跑。
23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）因在日本撿到彰化縣埔鹽鄉順澤宮的帽子，視為是會帶給他幸運的帽子，今年9月戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，順利奪冠，更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」，消息傳出回台灣，在台灣引起一股順澤宮「冠軍幸運帽」風潮。
彰化縣長王惠美也到艾登的臉書和IG留言邀請他到彰化參加今年彰化馬拉松嘉年華，原先艾登回信說，因為最近行程太忙，現在沒有時間去台灣旅遊，但他非常希望明年結束東京奧運後，在回挪威的路上能到順澤宮參訪。
不過今天傳出，艾登已排除萬難，將到彰化參加馬拉松賽，由於彰化縣政府主辦的7場馬拉松賽事將從10到12月登場，其中傳出艾登應會在11月10日高人氣的「田中馬拉松」登場領跑，彰化縣政府今天證實，艾登今年會到彰化參加馬拉松賽，但究竟是哪個場次，最快明天縣府將開記者會，由縣長王惠美親自公佈。
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