丹麥羽賽／台男雙中「籤王」 戴資穎周三登場拚連霸

2019-10-14 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



總獎金77萬5千美金的丹麥羽球公開賽，明天在丹麥第三大城歐登塞點燃戰火，首日賽程中華羽球隊由3組男雙打頭陣，3組都要挑戰種子隊手，「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成等6組台將則是周三迎接首戰。

丹麥羽賽屬國際羽球總會（BWF）超級750系列賽，小戴去年打下女單冠軍，今年和日本「世界球王」桃田賢斗分別要在女單和男單挑戰連霸；小戴首戰排在第2天賽程的第一球場第4戰，預計台灣時間16日下午5點20分碰泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol）。

男單列第2種子的小天，首輪賽程也排在16日，和小戴預計相同時間上陣，將在第二球場和大陸世界排名20的陸光祖上演首度交鋒；男單另名台將代表「羽球王子」王子維則是16日晚場在第3球場出賽，對手是泰國世界排名31的菲普拉達（Khosit Phetpradab）。

明天首日賽程則有3組台將出場，「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵要碰列第8種子的地主名將阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）；廖敏竣／蘇敬恒將在第2球場壓軸上陣，挑戰列頭號種子的印尼組合馬庫斯（Gideon Markus Fernaldi）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）；李哲輝／楊博軒則要在第3球場碰第3種子大陸組合李俊慧／劉雨辰。