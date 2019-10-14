約旦250公里超馬賽第二作收 陳彥博：每天都向極限挑戰

2019-10-14 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



台灣超馬好手陳彥博，日前前往約旦挑戰250公里沙漠超馬賽，在近一年沒有參加比賽的情況下，最終收下第二名成績，回顧這5天在沙漠中跑步的過程，陳彥博表示每一天都是極限的挑戰，「每一天我幾乎都是全力在奮鬥，不放棄任何一絲機會。」

約旦超馬賽從10月7日展開，一連進行5天，第一天跑46公里、第二天50公里、第三天68公里、第四天46公里、第五天40公里，全長250公里。

前兩天陳彥博都還跟著「沙漠皇帝」Salameh Al Aqra的腳步，但後來兩人的差距越來越大，第三天陳彥博還因迷失方向落後了40分鐘。面對酷熱的沙漠氣候，每一天對陳彥博而言都是挑戰。

「25公里後，太陽爬升來到它的寶座，開始用力燃燒整個大地，沒有一處可躲藏，氣溫開始飆升，連呼吸都可以感受熱氣。」反觀Salameh Al Aqra依舊維持著節奏向前奔跑，陳彥博只能慢慢調整能負荷的速度，每個檢查站，快速補水、補給、降溫，試著克服在各種地形上。

陳彥博透露，最後一天才是最辛苦的時候，身體明顯感受到前四天激烈競爭追逐造成的疲憊，但他在途中聽到熟悉的中文加油聲，「陳彥博！加油！」

陳彥博説：「應該有台灣人在裡面，我高舉手對天空大叫一聲，表示我對他的感謝。一股感動充斥著我，在這沙漠中竟然會有人用中文幫我加油，讓我更努力的往終點前進，暫時忘記右腳的痛感。」

回顧這次約旦之旅，陳彥博坦言自己幾乎每天都是快到極限時抵達終點，連續幾天都是睡在簡易帳篷中或岩石上，但半夜張開眼，印入眼簾的都是無盡的星空、潔白的月亮，但也曾面臨到強風吹來，睡袋及食物上都蓋上一層沙的情況。