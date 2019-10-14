足球／十字架紋上身 混血國腳期待初體驗

2019-10-14 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



蔡立靖將足球和十字架刺上左手。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

去年獲得中華男足隊徵召但沒登場，混血中場蔡立靖（Emilio Estevez Tsai）世界盃資格賽第二輪第3戰再度進入中華隊24人大名單，21歲的他期待能迎接中華隊處女秀，挑戰強敵澳洲隊。

母親是台灣人的蔡立靖在多倫多出生，除了西班牙住過一年，泰半時間都在加拿大度過；他去年曾被中華隊徵召，但因傷錯過登場機會，今年成為球隊新血，對明天晚間高雄國家體育場迎戰澳洲隊的世界盃資格賽大喊期待又興奮。

左手臂鑲滿刺青的他透露，多個刺青中有兩個最有意義，他指著正中間的足球加上十字架圖案說：「這是我第一個刺青，十字架代表保護我，是最有意義一個。」去年加盟加拿大足球聯賽約克九鎮隊的21歲國腳，也把生涯獲得第一個職業合約的日期刺上身，勉勵自己持續前進。

中華隊台英混血的「甜甜圈弟」沈子貴，世界盃資格賽第2戰已體驗到先發滋味，先發初體驗結果雖是0：2敗給尼泊爾隊，他認為當時的沮喪「已經過去」，從中也有不少學習，會專注在明天的比賽，「這場會更難打，但我們態度相同，努力準備，這也是我第一次在高雄比賽，很期待！」

澳洲陣中共有8名去年俄羅斯世足賽班底，門將萊恩（Mathew Ryan）和中場莫伊（Aaron Mooy）是英超布萊頓主力，目前有11人隸屬歐洲頂級聯賽隊伍，資格賽前兩戰還沒失球紀錄，總教練阿諾（Graham Arnold）今天強調「不失球」仍是目標，且澄清日前傳出幾名主將可能輪休傳言，將每個位置開放給球員良性競爭。