足球／感情狀況鬧上版面 陳柏良道歉哽咽

2019-10-14 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



陳柏良眼框泛紅。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

日前因婚姻狀況鬧上媒體版面，中華男足隊長陳柏良今天在世界盃亞洲區資格賽賽前媒體茶敘，主動提及這段賽前插曲，他為個人私事和隊友道歉，話沒說完就開始哽咽。

陳柏良妻子Ivy先前在臉書爆料，指陳柏良去年辦理婚禮前，無預警要求離婚，之後就棄家不顧，陳柏良上周也發表聲明表示，雙方因個性差異，無法延續婚姻，今天則是在明天出戰澳洲隊的賽前媒體茶敘公開說抱歉。

「要和隊友說，不好意思。」拿著麥克風的陳柏良，才講兩句就哽咽；他之後放下麥克風，整理情緒後再度提及感情狀況，眼眶又開始濕潤，他說：「知道大家關心我，畢竟相愛過，比起互相指責，希望事情圓滿結束，現在已經交給律師處理，結束之後會給大家交待。」

中華隊上月開始展開世界盃亞洲區資格賽賽程，前兩戰都沒能開胡，9月底開始為明天晚上7點40分挑戰澳洲隊準備，備戰期間陳柏良私事鬧上版面，隊友也紛紛獻上支持，教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）在他今天哽咽後也送上擁抱。

中華隊門將潘文傑提到，不會過問隊友私事，但大家都會互相關心，他開玩笑說：「這場合（媒體茶敘）不是很歡樂嗎？怎麼哭了？」之後正色說，相信陳柏良身為隊長，給自己很大壓力，「他站在球隊很重要的位置，自己要去調適。」