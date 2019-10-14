世足／資格賽碰強敵澳洲 中華隊挑戰不可能

2019-10-14 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



世界盃亞洲區資格賽第二輪第3戰移師高雄國家體育場，中華隊明天晚上7點40分將挑戰強敵澳洲隊。 聯合報系資料照 分享 facebook

世界盃亞洲區資格賽第二輪第3戰移師高雄國家體育場，中華隊明天晚上7點40分將挑戰強敵澳洲隊，全隊9月底就在高雄展開集訓，中華男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）今天透露，全隊集訓狀況很不錯，期待明天能威脅到澳洲隊，打出屬於中華隊的內容。

世界盃亞洲區資格賽第二輪隊伍共有40隊，分成8組，分組龍頭和4支分組排名第2戰績最佳的隊伍，共12隊進入第三輪；中華隊首戰1：2敗給約旦隊，第2戰碰排名較低的尼泊爾隊意外以0：2告負，明天若是無法開胡，等於退出晉級下一輪的行列。

澳洲是世界盃常客，也是2015年亞洲盃冠軍，目前FIFA世界排名41位，資格賽前兩戰都吞敗的中華隊排名125，要拚開胡難度不低，但蘭卡斯特強調，足球之所以迷人就是「強隊未必就是勝隊」，他要中華隊成員面對強敵仍要「相信自己」，心態先武裝好，踢出好的比賽內容，或許能影響更多小選手，「如果能激發更多小球員，這會全台灣足球的勝利。」

中華男足隊長陳柏良坦言，澳洲可說是一級強隊，早在2007年北京奧運資格賽交手時，就感受到對手的強度，「體型就落差很大，但教練也有給我們勇氣，『不可以輸給自己』，相信自己，展現出平常練球的東西，這樣就好了。」

足球協會秘書長方靖仁今天也和國腳們喊話，希望球員謹記「不只是為了自己踢球」，他說：「大家都是年輕球員的標竿，後輩非常重要的學習對象。」且中華青年隊11月也將和澳洲隊交手，方靖仁希望學長們明天以身作則，讓學弟11月有信心挑戰強敵。