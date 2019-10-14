丹麥羽賽／戴資穎拚衛冕 15日3組男雙打頭陣

2019-10-14 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



超級750系列丹麥羽球公開賽，15日在丹麥歐登西市（Odense）點燃戰火。去年此地封后的「世界球后」戴資穎，首戰預計16日登場。 Badminton photo 分享 facebook

總獎金77.5萬美元（約台幣2404萬元）的超級750系列丹麥羽球公開賽，明日在丹麥歐登西市（Odense）點燃戰火。去年此地封后的「世界球后」戴資穎，首戰預計16日登場，尋求衛冕同時也要力保球后。

戴資穎9月底中國大陸羽賽奪亞軍，要回世界第一頭銜，不過南韓羽賽四強落馬，未能添得積分，目前僅以1095分領先世界第二的日本名將山口茜，世界第三陳雨菲緊追在後，丹麥羽賽成為關鍵。

戴資穎女單名列第四種子，首輪對上世界第25名、泰國女將金達蓬（Nitchaon Jindapol），生涯前七次交手戴資穎豪取七連勝，不過最近一次2017年印尼羽賽碰頭首度吞敗，戴資穎16日尋求復仇。

與戴資穎同位在下半部籤表的，有大陸名將陳雨菲、以及日前因誤食瘦肉精藥檢未過的泰國「一姐」依瑟儂（Ratchanok Intanon），由於BWF採信依瑟儂的誤食說法，並未處以禁賽。

而上屆在此地「銀恨」不敵球王桃田賢斗的周天成，16日首戰迎戰大陸陸光祖，力拚本季第四冠。

明日我國將由三組男雙打頭陣，盧敬堯／楊博涵、廖敏竣／蘇敬恆、李哲輝／楊博軒陸續登場，王子維、女雙程琪雅／李芷蓁、許雅晴／胡綾芳以及男雙李洋／王齊麟也都在第二天賽程亮相。