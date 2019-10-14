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網球／15歲天才高芙WTA奪冠 15年來首人

2019-10-14 09:27聯合報 記者林宋以情／即時報導

美國15歲網球天才少女高芙（Coco Gauff），昨日在總獎金25萬美元的WTA奧地利林茲網賽，為不凡生涯再創里程碑，首闖WTA決賽的她，6：3、1：6、6：2拍退2017年法網冠軍拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），成為15年來最年輕的WTA冠軍得主。

高芙今年溫網擊敗偶像大威廉絲（Venus Williams）聲名大噪，進16強寫下黑馬傳奇，美網延續表現挺進第三輪，證明自己並非曇花一現。而昨日這位15歲少女，已經達成許多女網選手或許一輩子都達成不了的成就。

「我仍處在不知所措和震驚的狀態。」捧回生涯首座WTA冠軍，高芙直呼瘋狂，「這絕對不在我的年度計劃裡頭，我原先根本沒機會進會內賽，如今卻已經拿下冠軍，這太瘋狂了。」

WTA史上最年輕冠軍是美國名將奧斯丁（Tracy Austin），1997年波蘭網賽以14歲又28天之齡奪冠，前一位以15歲年齡WTA封后的選手，是2004年塔什干網賽奪冠的捷克女將薇耶迪索娃（Nicole Vaidisova）。

高芙奪冠路充滿戲劇性，她原本資格賽次輪淘汰出局，但莎卡瑞（Maria Sakkari）退賽，但高芙以「幸運輸家」（lucky loser）挺進會內賽，而後更在八強力克頭號種子、世界第八的荷蘭名將芭坦絲（Kiki Bertens），首闖決賽。

昨日面對奧斯塔朋科，高芙開賽就率先破發，6：3拿下，次盤前法網冠軍連破發高芙3局，以6：1扳回顏面，決勝盤高芙展現無懼態度，強勢回敬5：0，儘管錯過前兩個賽末點，但第8局破發成功，帶走勝利。

高芙世界排名從年初的600名，躍居至第71名，並抱走3.4萬歐元冠軍獎金（約台幣119.4萬元）。問她獎金有何打算，高芙笑說，「萬聖節快到了，也是我一年中最愛的節日，我想我會花些錢當治裝費。」

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