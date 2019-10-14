橄欖球／世界盃日本晉級8強 寫歷史新頁

2019-10-14 01:13 中央社 東京13日專電



世界盃橄欖球賽在日本舉行，今晚A組預賽日本對上蘇格蘭，結果以28比21奪勝，第9度出賽世界盃橄欖球賽的日本隊首度晉級8強，刷新歷史，球迷欣喜若狂。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby WorldCup）今晚在橫濱國際綜合體育館舉行A組預賽，日本隊與蘇格蘭隊進行分組最後一場賽事。比賽於晚上7時45分（台灣時間6時45分）開踢。

比賽前半場第6分，蘇格蘭達陣加踢得了7分；但之後日本隊選手松島幸太郎、稻垣啟太、福岡堅樹陸續達陣加踢得分，上半場結束時，日本以21比7暫時領先蘇格蘭。

後半場第2分，福岡堅樹達陣，日本隊得到28分。後來蘇格蘭隊兩度達陣，雙方攻防激烈，日本隊展現堅強守備，終場以28比21奪勝。

今晚這場戰役，日本隊共有4次達陣，得到獎勵積分。日本隊4戰4勝在分組以得分19，居分組第一名。

日本隊晉級8強，20日將在位於東京都調布市的東京體育場（又稱味之素球場）對上B組第2名南非隊。

日本放送協會（NHK）報導，今晚比賽結束後，日本隊總教練James Joseph受訪說：「對日本而言，這個勝利是很特別的，日本在苦戰時也相信自己，鍥而不捨奮戰到底。」

今晚兩度達陣的福岡堅樹受訪時說：「這次世界盃橄欖球賽，日本隊展現銳利攻勢目標奪勝是對的。真的很感謝很多人聲援，我們平時所做的努力會完全發揮出來，希望能刷新歷史。」

也在今晚比賽達陣的稻垣啟太受訪時說：「我們以晉級8強為目標，到目前為止，覺得做得很好。很高興進入國家代表隊後這次能首度達陣，在最棒的舞台達成最棒的達陣。」

稻垣說：「晉級8強後，為了能看到更美的景色，希望全隊團結一致持續奮戰。希望藉由橄欖球賽，讓在這次哈吉貝颱風中受災的民眾找回活力。」

NHK報導，這次日本隊之所以能首度晉級8強，是因為各個位置設有核心選手，扮演領導的角色，引領全隊。世界盃橄欖球賽首度在亞洲舉辦，日本隊選手秉持全隊團結一致（ONE TEAM）的精神，締造日本橄欖球界的新歷史。

日本隊以隊長李契（Michael Leitch）為主，有支柱前鋒稻垣啟太、翼鋒拉布斯查尼耶（LappiesLabuschagné）等各位置的核心選手，打造一個10人領導的團隊。各個位置核心選手分別在攻擊、守備、密集攻防等戰術上引領全隊。

此外，日本隊有紐西蘭、南非、薩摩亞等來自外國的選手，全隊經常開會溝通，透過交流加深對日本文化的了解。