體操世錦賽／唐嘉鴻單槓失誤 遺憾只拿第8

2019-10-14 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／綜合報導



我國李智凱在世界體操錦標賽鞍馬決賽完美落地後，握拳歡呼，他獲得銀牌。（法新社） 分享 facebook

二○一九年斯圖加特體操世界錦標賽單項決賽昨天續戰，台灣好手唐嘉鴻在單槓決賽以難度分五點八○○分、執行分六點九六六分，總分十二點七六六分，排名第八作收。

去年雅加達亞運唐嘉鴻摘下單槓金牌、地板銀牌，同年的世錦賽首闖單槓決賽獲得第五名。不過今年初唐嘉鴻遭遇左腳足底肌腱撕裂傷勢，經過一段時間休養後，在六月的亞錦賽拿下單槓銀牌，並在七月的拿坡里世大運替台灣摘下首面單槓金牌。

今年世錦賽，唐嘉鴻先和隊友李智凱、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉等人努力合作下，在男子成隊資格賽順利取得四張二○二○東京奧運成隊門票，決賽則拿下成隊隊史最佳的第六名成績。

單項部分，唐嘉鴻在單槓決賽被排在第二位登場，但他發生失誤，最終以第八名作收，無緣站上頒獎台。

「鞍馬王子」李智凱在單項決賽首日的鞍馬決賽中，再度端出招牌的「湯瑪斯迴旋」並完美落地，以十五點四三三分摘銀，成為台灣首位連兩屆世錦賽都站上頒獎台的選手（上屆銅牌）。

而美國體操名將「黑珍珠」拜爾斯，本屆世錦賽獲團體、全能、跳馬及地板、平衡木五金，將生涯世錦賽獎牌數堆高至廿五面，一舉超越白俄羅斯男子名將謝波的廿三面獎牌紀錄，成為史上第一。