足球／花蓮足壇耕耘30載 踢球讓小孩遠離3C產品

2019-10-13 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



「108年度國民小學迷你足球賽」今天來到花蓮，上一屆的全國運動會，花蓮包辦男、女足雙金，成績傲人，再度展現花蓮足壇30年辛苦耕耘有成。

花蓮的生活方式與天然優良環境吸引不少外籍人士前來居住與觀光，因此許多俱樂部的的成員裡有不少歐美臉孔，父親是來自波蘭的5歲女童紀李岩，因母親在攀岩活動時與父親的邂逅而誕生命名，雖然今年九月才開始接觸足球，不過在老師以遊戲方式的啟蒙下，逐漸對足球產生濃厚的學習興趣。

紀媽媽說自從女兒加入球隊後，每天的作息變得相當規律，練完球回到家後就洗洗睡了，隔天也會主動早起，除了足球外最喜歡的還是戶外活動甚少接觸3C產品，他們全家相當期待花蓮能持續推廣幼兒足球。

花蓮在各體育單項的培育上相當用心，除了充實軟硬體設備上也經常邀請旅居各地優秀的學長姐返鄉指導學弟妹，也積極拉攏民間企業的協助，期盼共同攜手打造全國足球人口最多的城市。