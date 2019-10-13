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上海網賽／打破三巨頭連9年壟斷 梅德維夫奪冠

2019-10-13 18:50聯合報 記者毛琬婷／即時報導

梅德維夫在上海名人賽單打決賽直落二輕取德國新星澤瑞夫，收下本季第4座、生涯第7座...
梅德維夫在上海名人賽單打決賽直落二輕取德國新星澤瑞夫，收下本季第4座、生涯第7座單打冠軍。法新社
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今年溫網過後連6站闖進最終戰的世界排名第4的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在上海名人賽單打決賽以6：4、6：1輕取德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev），打下本季第4座、生涯第7座單打冠軍。

23歲的梅德維夫近況火燙，今年溫網他止步男單32強後，接下來的華盛頓、蒙特婁、辛辛那提、美網、聖彼得堡及本周的上海都闖進決賽，其中在辛辛那提及聖彼得堡成功登頂，今將尋求本季第4冠。

而擋在梅德維夫面前的是世界排名第6的澤瑞夫，過去4度面對澤瑞夫都以落敗作收，今天兩人第5度交手，開賽第2局梅德維夫就率先破發，卻錯失3：0的領先，第5局澤瑞夫成功破回，不過盤末取得5：4「聽牌」時梅德維夫再度成功破發，以6：4先下一城。

挾著這股氣勢，第二盤梅德維夫打得更加強勢，在一發得分率高達9成4的情況下，連下5局，最終只用1小時14分取勝，成為繼2009年首屆的戴維丹科（Nikolay Davydenko）成功登頂後，再度由俄羅斯人奪冠。

而梅德維夫的這座冠軍也打破自2010年起，連9年都由網壇「三巨頭」塞爾維亞約克維奇（Novak Djokovic）、瑞士費德勒（Roger Federer）和英國墨瑞（Andy Murray）包辦冠軍的局面。

澤瑞夫羅斯Roger Federer
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