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灰姑娘傳奇重現！ 女網天才闖決賽

2019-10-13 16:43台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國天才女網好手高孚，成為15年來闖入WTA巡迴賽決賽的最年輕選手。美聯社
美國天才女網好手高孚，成為15年來闖入WTA巡迴賽決賽的最年輕選手。美聯社
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網壇天才少女高孚再度上演「灰姑娘之旅」，成為15年來闖入WTA巡迴賽決賽的最年輕選手！美國15歲好手高孚於今年溫網爆冷扳倒大威而打響名號，她近期更在林茨巡迴賽打出佳績，一路從資格賽幸運晉級，到12日殺進決賽，即便高孚在13日晚間落敗，仍確定能闖進世界前百，她也是繼2004年的瓦迪索娃後最年輕的決賽菜鳥。

天助又自助

根據《CNN》報導，15歲的美國女網超新星高孚近期在林茨WTA巡迴賽又有望續譜灰姑娘傳奇，因為WTA年齡限制規則，高孚得先通過資格賽考驗，原本她在敗給塔瑪拉後就該被淘汰，但恰好另一名勝利選手受傷退賽，讓高孚以「幸運輸家」身份遞補晉級正賽。

受到幸運女神眷顧的高孚並未浪費得來不易的機會，她一路擊敗各大前輩，手下敗將中最大咖的還是世界前10的琪琪，殺進13日晚間開打的決賽，不論決賽她能否擊敗2017年法網冠軍耶蓮娜，高孚都已是近15年來最年輕的巡迴賽決賽參賽者（，前一位是2004年在塔瑪干巡迴賽奪冠的瓦迪索娃），更遑論這僅僅是高孚首度打WTA巡迴賽事，初登板就初入決賽。

首戰WTA就封后？

對高孚來說，若能拿下冠軍勢必增添傳奇色彩，但實際面來說，高孚在林茨巡迴賽已獲得夠多的收穫。首先，高孚就算只拿亞軍，積分也將來到世界前百，說明下一個大滿貫賽事（明年初的澳網）可直接獲得正賽席次，不需再仰賴資格賽或特別邀請；其次，這讓高孚轉職業後的每個大賽都給人深刻記憶點，先是溫網之旅，再到美網苦戰球后大坂，到本次首度戰WTA巡迴賽決賽。

《英國衛報》補充報導，高孚可說是今年網壇最大驚奇，甫出道就在溫網一戰成名，先是在資格賽以摧枯拉朽之勢三連勝，展現其遠超出資格賽的實力，首輪更以直落二拍下網壇名將大威廉絲，直到第4輪才敗給最終冠軍哈蕾普。

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