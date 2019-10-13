拉莫斯岀賽創紀錄 西班牙放眼歐國盃

2019-10-13 15:42 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



西班牙鐵衛隊長拉莫斯（Sergio Ramos）寫下歐洲足壇新紀錄，以168場出賽成為門將以外最多場次的國腳。美聯社 分享 facebook

西班牙足球隊的拉莫斯12日以168場出賽紀錄，成為歐洲足壇中非守門員出賽場次最多者，打破由前隊友卡西拉斯創下的167場出賽紀錄。西班牙大致底定進入歐洲國家盃決賽圈，目前以19分積分暫居F小組龍頭。

國腳創紀錄

根據《英國廣播公司》報導，西班牙國腳拉莫斯於12日晚上對陣挪威的比賽中，以168場國家隊出賽打破由前隊友卡西拉斯保持的紀錄，「但在球隊勝利之前，個人榮耀都顯得不那麼重要。」拉莫斯賽後受訪表示。

歐洲國家盃資格賽開賽至今，西班牙隊的不敗金身於12日被挪威打破，薩烏爾下半場的進球本該讓西班牙拿下決賽圈入場券，但挪威的約書亞金拒絕認輸，於正規時間後的傷停加時，以一記12碼罰球追平比分，終場西班牙與挪威以1：1戰成平手。

專心為球隊

根據《GOAL足球新聞》報導，「我很樂意用自己的168場出賽紀錄來換取這一場勝利。」這名西班牙國家隊隊長如此說道：「每次穿上國家隊的衣服都會讓我熱血沸騰，老實說，經過長年征戰，打破出賽紀錄真的是一項殊榮。」

拉莫斯是一名防守型球員，其於2005年第一次批上國家隊戰袍。33歲的他已於2008年及2012年為西班牙奪下「背靠背」歐洲國家盃冠軍2連霸，2010年更於南非世界盃足球賽中，帶領西班牙拿下首座世界盃冠軍。

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