網球／15歲高芙首闖WTA決賽 15年來最幼齒

2019-10-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



美國15歲天才少女高芙12日在WTA奧地利林茲網賽再度締造新猷，生涯首闖WTA決賽，成為2004年以來，最年輕的爭冠球員。 分享 facebook

美國15歲天才少女高芙（Coco Gauff），12日在WTA奧地利林茲網賽再度締造新猷，四強賽以兩盤6：4擊敗德國派特克維琪（Andrea Petkovic），生涯首闖WTA決賽，成為2004年以來，最年輕的爭冠球員。

WTA史上最年輕冠軍得主是1997年波蘭網賽的美國名將奧斯丁（Tracy Austin），前一位在WTA以15歲之齡封后，已經是2004年的捷克女將薇耶迪索娃（Nicole Vaidisova），於烏茲別克塔什干網賽奪冠。15年後網壇再現新星，盼能複製劇本。

今年溫網橫空出世闖最終16強的高芙，持續展現自己的網球天賦，美網挺進第三輪的她，林茲網賽以幸運輸家（ lucky loser）進入會內賽，幸運以及努力，讓她一路挺進決賽，今日尋求生涯首座WTA冠軍金盃。

「這是我生涯首場WTA決賽，感覺太不真實了。」高芙表示，過去青少年時期，她從未當過幸運輸家，「如今我卻進到決賽，我太幸運也很幸福。」

目前世界排名110名的高芙，下周世界排名有望飆升30名，登上第80名，決賽對手同樣是年紀輕輕就名滿天下，以20歲之齡打下2017年法網冠軍的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。