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足球／走過世界盃國恥 義大利收歐國盃門票

2019-10-13 11:38聯合報 記者吳敏欣／即時報導

義大利以七戰全勝之姿收下歐國盃門票，成為比利時後第二支出線的隊伍。 美聯社
義大利以七戰全勝之姿收下歐國盃門票，成為比利時後第二支出線的隊伍。 美聯社
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2020年歐洲國家盃第二張門票出爐，義大利在小組資格賽以2：0擊退踢館的希臘，以七戰全勝之姿穩坐龍頭，搶先三輪晉級，成為繼比利時後，第二支出線的隊伍。

義大利上半場沒有任何射正，兩顆入球都集中在下半場，中場大將若日尼奧（Jorginho）第63分鐘罰進12碼球，替補上場的貝爾納代斯基（Federico Bernardeschi）第78分鐘助威，一腳冷箭遠射破門。

去年俄羅斯世界盃，四屆冠軍義大利遭擋在大門之外，原因是資格賽附加賽爆冷負給瑞典，當時義大利各大媒體紛以「國恥日」形容，60年來首度無緣世界盃會內賽，門神隊長布馮（Gianluigi Buffon）甚至受訪時直接落下男兒淚。

不想再成為大賽旁觀者，義大利這次早早確保明年歐國盃亮相資格，在有六支隊伍的J組收穫七連勝，還有三場比賽未踢的情況下就確定保住小組前二，提前收下會內賽門票，這將是他們隊史第十度參賽歐國盃，曾在1968年首次參賽帶回唯一一座冠軍。

西班牙鐵衛隊長拉莫斯（Sergio Ramos）寫下歐洲足壇新紀錄，以168場出...
西班牙鐵衛隊長拉莫斯（Sergio Ramos）寫下歐洲足壇新紀錄，以168場出賽成為門將以外最多場次的國腳。 美聯社
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另一支強權西班牙以1：1客場踢和挪威，想在小組資格賽中脫穎而出還得再等等，不過鐵衛隊長拉莫斯（Sergio Ramos）寫下歐洲足壇新紀錄，以168場出賽成為門將以外最多場次的國腳。

33歲的拉莫斯自2005年起就為西班牙國家隊征戰，是「無敵艦隊」獲2010年世界盃和2012年歐國盃僅存的現役球員，不過他說，「我寧願拿這168場出賽紀錄，交易今天的勝利。」

拉莫斯接下來還有兩項紀錄可追，包含布馮的176場歐洲足球員出賽紀錄，以及前埃及中場哈桑（Ahmed Hassan）的184場世界紀錄。

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