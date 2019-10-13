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田徑／敬佩世錦賽「超級媽媽」 陳傑：別小看她們

2019-10-13 09:51聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

陳傑、文姿云、李大成、郭婞淳擔任3公里領跑（左至右）。記者林宋以情／攝影
陳傑、文姿云、李大成、郭婞淳擔任3公里領跑（左至右）。記者林宋以情／攝影
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2019年第15屆三星公益路跑「Run For Children」，13日在台北市政府前盛大開跑，今年加碼邀請體壇健將郭婞淳、文姿云以及陳傑於「女力星世代」講座開講。唯一男性嘉賓陳傑，以今年多哈世錦賽多位「超級媽媽」產後復出奪金為例，表示運動員場上表現無分男女，對女性表現直呼佩服。

兩屆奧運名將陳傑今年獻出田徑世錦賽初體驗，400公尺跨欄闖進準決賽，頂尖世界田徑名將齊聚，陳傑經驗再提升之餘，也見識「超級母親」的威力。

今年多哈田徑世錦賽，包括100公尺金牌好手牙買加弗雷澤─普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）、混和1600公尺接力金牌美國菲莉克絲（Allyson Felix），以及100公尺跨欄金牌美國名將阿里（Nia Ali），都是產後復出，應證競賽跑道上仍能「為母則強」。

陳傑表示，若要他中斷一年訓練再回到場上，自己都沒有把握可以回復到現在的狀態，「何況是在最高殿堂奪下獎牌，她們的精神令我十分敬佩。」

雖然是首度參與世錦賽，但有了過去奧運經驗，陳傑表示現在面對比賽專注度更提升，並和標槍好手鄭兆村互相交流，「也會跟鄭兆村請教鑽石賽的心得，面對比賽心態，才不會熱身就慌了，更能專注在跑道上。」

近年鮮少出現傷病困擾，自律的陳傑對於賽前、後暖身收操相當要求，他表示維持體能並非一己之力，而是背後的團隊，從物理治療老師李瑋君、營養師以及所有運科人員的合作給予支援，「每次比賽都會獲取經驗，跟教練或選手做討論，收到不同的訊息後再找尋進步方向。」

世錦賽田徑鄭兆村
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