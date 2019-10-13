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體操世錦賽／再度完美落地 李智凱鞍馬15.433分摘銀

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體操世錦賽／再度完美落地 李智凱鞍馬15.433分摘銀

2019-10-13 00:14聯合報 記者毛琬婷／即時報導

台灣「鞍馬王子」李智凱在斯圖加特體操世錦賽鞍馬項目摘下銀牌。 路透社
台灣「鞍馬王子」李智凱在斯圖加特體操世錦賽鞍馬項目摘下銀牌。 路透社
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2019年斯圖加特體操世錦賽今天進行首日單項決賽，台灣「鞍馬王子」李智凱再度端出招牌的「湯瑪斯迴旋」並完美落地，以15.433分摘下銀牌，連兩屆世錦賽都站上頒獎台；金牌則是由英國名將、里約奧運金牌得主惠特洛克（Max Whitlock）以15.500分拿下。

本屆世錦賽中華男子隊先在成隊資格賽繳出250.093分，確定拿下4張2020年東京奧運成隊門票，決賽再繳出248.243分拿下第六名佳績。接下來唐嘉鴻及李智凱在全能也有好的表現，雙雙進入全能決賽，最終分別以第11、12名作收。

今天晚間進行首日單項決賽，台灣有李智凱與蕭佑然兩位選手晉級鞍馬決賽，李智凱出場序排在第七位，另一位我國好手蕭佑然將在第九位亮相。

李智凱在資格賽以難度起評分6.200分、執行分8.766分，以14.966分排名第3晉級鞍馬決賽；去年李智凱在多哈世錦賽奪銅，本屆希望能把獎牌成色向上提升。

決賽李智凱將難度提高起評分提高到6.500分，再度以招牌「湯瑪斯迴旋」完美落地，執行分則得到8,933分，以15.433分位居第二；壓軸登場且是首度世錦賽單項決賽初體驗的蕭佑然則是難度起評分6.000分、執行分8.733分，以14.733分排名第7作收。

台灣「鞍馬王子」李智凱在斯圖加特體操世錦賽鞍馬項目摘下銀牌。 路透社 路透社
台灣「鞍馬王子」李智凱在斯圖加特體操世錦賽鞍馬項目摘下銀牌。 路透社 路透社
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李智凱世錦賽湯瑪斯
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