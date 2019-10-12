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上海網賽／網壇巨頭紛落馬 男網各大新秀料竄起

2019-10-12 22:59中央社 上海12日綜合外電報導

「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）輸給希臘新星西西帕斯。 美聯...
「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）輸給希臘新星西西帕斯。 美聯社
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網球名將費德瑞與喬科維奇昨天在上海大師賽相繼被淘汰，本屆賽事的冠軍得主將是23歲或更年輕的新秀，意味著下一代的男網球星即將竄起。

由於西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）手腕受傷缺席賽事，加上費德瑞（Roger Federer）與喬科維奇（Novak Djokovic）都已被淘汰，這代表「網壇三巨頭」都無緣爭冠。

本屆上海大師賽男單4強，分別是21歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），22歲的茲韋列夫（Alexander Zverev），以及23歲的貝雷蒂尼（MatteoBerrettini）與梅迪維夫（Daniil Medvedev），他們的表現已寫下歷史新頁。

根據上海大師賽主辦單位，這是20年來首次有ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP Masters 1000）賽事，4強選手的年齡都只有23歲和不滿23歲。

茲韋列夫與梅迪維夫今天分別奪勝晉級決賽，兩人將在明天一決高下。

生涯20度勇奪大滿貫賽金盃的費德瑞，昨天在8強戰敗給茲韋列夫。賽後費德瑞表示：「他們即將一戰成名。」

這位瑞士名將本週稍早就指出，他發現下一代網壇新秀的實力「大幅進步」。

當時費德瑞說：「不像以往不成氣候，如今他們與老將交手，真的可以與我們一較高下、擊敗我們。」

Roger FedererDaniil Medvedev
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