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馬拉松／1小時59分40秒完賽 基普喬蓋成功跑進2小時內

2019-10-12 17:10聯合報 記者毛琬婷／即時報導

肯亞的基普喬蓋（Eliud Kipchoge）暌違兩年再度進行了Breaking...
肯亞的基普喬蓋（Eliud Kipchoge）暌違兩年再度進行了Breaking2馬拉松跑進兩小時的速度挑戰，最終他以1小時59分40秒通過終點線。 美聯社
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男子全程馬拉松世界紀錄保持人、來自肯亞的基普喬蓋（Eliud Kipchoge）暌違兩年再度進行了Breaking2馬拉松跑進兩小時的速度挑戰，最終他以1小時59分40秒通過終點線，在維也納成功寫下新猷，但這次競賽與一般賽事不同，因此這次的成績並不能列入世界紀錄。

2017年5月6日，基普喬蓋在義大利蒙察（Monza）進行了Nike的Breaking2計畫，最終他以2小時0分25秒的成績衝破終點線，向人類極限發出挑戰。

而基普喬蓋被譽為史上最佳長跑選手之一，生涯囊括不少大賽冠軍，並曾摘下里約奧運金牌，去年的柏林馬拉松他最中跑出2小時01分39秒的世界紀錄，成功達成自己的目標。

今天基普喬蓋再度參與Breaking2計畫，地點選在奧地利維也納普拉特公園進行，在前導車及7名配速員5人在前、左右兩側各1人陪跑下，用一定的速度前進，賽道兩旁聚集著不少民眾替他加油。

最終基普喬蓋以1小時59分40秒通過終點，不過這次因為競賽條件不同因此不能被列入世界紀錄。賽後基普喬蓋説：「我感覺很好，很高興能夠成為跑進2小時以內的男人，人是沒有極限的，我希望今後會有更多人這樣做。」

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