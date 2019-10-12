上海網賽／費德勒罕見遭罰分 賽後記者會拒回應

2019-10-12 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



對於第三盤遭主審罰分，費德勒罕見在賽後拒絕回應相關問題。 美聯社 分享 facebook

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）昨在上海名人賽八強賽，面對德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）挽救五個賽末點，最終仍以3：6、7：6（9：7）、3：6吞敗。對於第三盤遭主審罰分，費德勒罕見在賽後拒絕回應相關問題。

世界排名第三的費德勒，與澤瑞夫上演三盤大戰，費德勒在第一盤落後情況下，在次盤力挽狂瀾，並且第12局化解三個賽末點，搶七再挽救兩個賽末點，以9：7險勝，逼入決勝盤。

但費德勒在決勝盤顯得後繼無力，第2局就遭破發，陷入0：3落後，15：15後，費德勒上網掛網失誤，洩氣地把球第二度打向觀眾席，遭執法嚴謹聞名的主審佛卡德爾（Carme Forcadell），以缺乏運動道德（unsportsmanlike conduct）罰分。

費德勒旋即向主審抗議，表示是以拍框擊球，並否認自己是出於憤怒；不過主審表示，即便並未用全力，但球仍舊擊出場外。

在賽後記者會上費德勒拒絕回應相關問題，「你可以在推特寫些東西，如果能寫比賽相關的東西那會好一些，下個問題。」

澤瑞夫今日要迎戰義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini）爭決賽門票，他在擊敗費德勒之後表示，即便錯過五個賽末點，仍能擊敗費德勒給予自己他極大信心，「這對我別具意義，也能幫助我在前進倫敦年終賽添本錢。」