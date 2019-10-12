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上海網賽／首闖年終賽 西西帕斯樂歪：真的嗎？

2019-10-12 11:45聯合報 記者林宋以情／即時報導

希臘20歲新星西西帕斯確定收下ATP年終賽門票大禮。 美聯社
希臘20歲新星西西帕斯確定收下ATP年終賽門票大禮。 美聯社
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希臘20歲新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨在上海名人賽的八強賽，粉碎當今球王約克維奇（Novak Djokovic）的連霸夢，挺進四強，還收下ATP年終賽門票大禮，先前完全不知情的他，在記者告知後顯得不可置信的驚喜。

去年才在ATP新生代總決賽奪冠的西西帕斯，今年大豐收，笑納兩座ATP巡迴賽冠軍，世界排名第七的他，昨天以3：6、7：5、6：3生涯第二度擊敗約克維奇，年初澳網擊敗費德勒，並在馬德里網賽退納達爾的他，同時完成單季擊敗三大天王紀錄。

西西帕斯說，「我曾幻想過能擊敗他們，但沒想到能夠在一年之內都擊敗他們，這太酷了。」

西西帕斯也確定將在ATP年終賽與約帥、納達爾、費德勒、汀恩以及梅德維夫（Daniil Medvedev）較量，他第一時間反覆確認，「是真的嗎？認真？我保住了？Yes！太棒了。你可以從我的反應得知我完全不知情。」

西西帕斯表示，最近並未特別注意排名，能夠進年終賽是他的年度目標之一，「我很高興能保住席次，感覺太甜美了。」

年終賽將在11月10日至17日於倫敦登場，巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut）和去年冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）有望拿下最後兩個席次。

西西帕斯納達爾費德勒
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